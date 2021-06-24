Зеленський сумнівається, що піде на другий термін

Чинний президент Володимир Зеленський сказав, що йому «складно відповідати» на питання про другий термін

Глава держави каже, що другий термін залежить не від нього

У відповідь на запитання журналістки Наталії Мосейчук, чи виставлятиме він свою кандидатуру на чергових виборах глави української держави, чинний президент Володимир Зеленський сказав, що йому «складно відповідати». Інтерв'ю вийшло ввечері у четвер, 24 червня 2021 року, на телеканалі «1+1».

«Ви хочете бути президентом другий термін?», – запитала у нього журналістка.

«Не від мене залежить. Це – вибір людей», – сказав президент.

При цьому Мосейчук нагадала Зеленському його попередню категоричність щодо виключного одного терміну на президентській посаді.

«Колись Ви категорично казали, що ви – президент одного терміну», – зазначила Наталія Мосейчук.

«Складно відповідати на це питання. Хочеться деякі речі встигнути зробити. Мені здається, що я багато встигну», – зазначив Володимир Зеленський.

За понад два роки президентства Зеленського, який, нагадаємо, переміг з показником у 73% голосів українських виборців, його рейтинг сильно впав.

Згідно із останньою соціологією від Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Нагадаємо, головний політтехнолог Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк дав інтерв'ю «Главкому».

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