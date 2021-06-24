Зеленський сумнівається, що піде на другий термін
Глава держави каже, що другий термін залежить не від нього
У відповідь на запитання журналістки Наталії Мосейчук, чи виставлятиме він свою кандидатуру на чергових виборах глави української держави, чинний президент Володимир Зеленський сказав, що йому «складно відповідати». Інтерв'ю вийшло ввечері у четвер, 24 червня 2021 року, на телеканалі «1+1».
«Ви хочете бути президентом другий термін?», – запитала у нього журналістка.
«Не від мене залежить. Це – вибір людей», – сказав президент.
При цьому Мосейчук нагадала Зеленському його попередню категоричність щодо виключного одного терміну на президентській посаді.
«Колись Ви категорично казали, що ви – президент одного терміну», – зазначила Наталія Мосейчук.
«Складно відповідати на це питання. Хочеться деякі речі встигнути зробити. Мені здається, що я багато встигну», – зазначив Володимир Зеленський.
За понад два роки президентства Зеленського, який, нагадаємо, переміг з показником у 73% голосів українських виборців, його рейтинг сильно впав.
Згідно із останньою соціологією від Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).
Нагадаємо, головний політтехнолог Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк дав інтерв'ю «Главкому».