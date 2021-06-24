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    Зеленський сумнівається, що піде на другий термін

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    Чинний президент Володимир Зеленський сказав, що йому &laquo;складно відповідати&raquo; на питання про другий термін - Зеленський сумнівається, що піде на другий термін
    Чинний президент Володимир Зеленський сказав, що йому «складно відповідати» на питання про другий термін
    фото: president.gov.ua

    Глава держави каже, що другий термін залежить не від нього

    У відповідь на запитання журналістки Наталії Мосейчук, чи виставлятиме він свою кандидатуру на чергових виборах глави української держави, чинний президент Володимир Зеленський сказав, що йому «складно відповідати». Інтерв'ю вийшло ввечері у четвер, 24 червня 2021 року, на телеканалі «1+1».

    «Ви хочете бути президентом другий термін?», – запитала у нього журналістка.

    «Не від мене залежить. Це – вибір людей», – сказав президент.

    При цьому Мосейчук нагадала Зеленському його попередню категоричність щодо виключного одного терміну на президентській посаді.

    «Колись Ви категорично казали, що ви – президент одного терміну», – зазначила Наталія Мосейчук.

    «Складно відповідати на це питання. Хочеться деякі речі встигнути зробити. Мені здається, що я багато встигну», – зазначив Володимир Зеленський.

    За понад два роки президентства Зеленського, який, нагадаємо, переміг з показником у 73% голосів українських виборців, його рейтинг сильно впав.

    Згідно із останньою соціологією від Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

    Нагадаємо, головний політтехнолог Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк дав інтерв'ю «Главкому».

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    Теги: вибори Володимир Зеленський президент
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    Зеленський сумнівається, що піде на другий термін