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    Події в Україні

    Літак Ріната Ахметова повернувся в Україну

    Літак олігарха приземлився у Запоріжжі - Літак Ріната Ахметова повернувся в Україну
    Літак олігарха приземлився у Запоріжжі
    фото з відкритих джерел

    Журналіст Михайло Ткач запевняє, що олігарх на борту

    Олігарх Рінат Ахметов повернувся в Україну. Про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

    Літак, Ахметова, за його даними, приземлився у Запоріжжі. Бізнесмен перебуває на борту, запевнив Ткач.

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    Літак Ріната Ахметова повернувся в Україну
    Літак Ріната Ахметова повернувся в Україну
    Літак Ріната Ахметова повернувся в Україну

    Раніше стало відомо, що власник інвестиційної групи SCM, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого навідається у Маріуполь. Про це розповіла його прессекретар Ганна Терехова у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

    «За моєю інформацією, 16 лютого, у День єднання, Рінат Ахметова буде у Маріуполі», – повідомила Терехова.

    З якою метою бізнесмен відвідає Донецьку область, Терехова не уточнила.

    Зазначимо, що у Маріуполі розташовані два металургійні підприємства групи «Метінвест» –Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Азовсталь.

    Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

    Як рарніше повідомлялся, наглядову раду компанії Ахметова очолить Олег Попов. До слова, 1 лютого на підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками. Згодом податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест».

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    Теги: Маріуполь ЗМІ Рінат Ахметов олігархи літак українці Facebook журналіст прессекретар
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    Літак Ріната Ахметова повернувся в Україну