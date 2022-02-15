Супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів

Військова активність також посилюється на заході Росії, в окупованому Криму, а також у Білорусі

Кореспондент видання BuzzFeed News зазначив, що нарощування триває останні 48 годин

Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною. Супутникові фото, що підтверджують це, опублікувала приватна компанія Maxar Technologies, про що пише видання Reuters.

У компанії, яка володіє супутниками, зазначили, що знімки зробили 13 та 14 лютого, до заяви російського міністерства оборони про відведення частини військ Західного та Південного військових округів.

За словами компанії, на знімках видно, як на бази прибувають додаткові підрозділи військових, винищувачі, бомбардувальники та військові гелікоптери.

Однак, на деяких знімках видно, як кілька підрозділів залишають наявні полігони та формують ешелони щодо відправки військ.

Військова активність також посилюється на заході Росії, в окупованому Криму, а також у Білорусі. Про це повідомив у Twitter кореспондент видання BuzzFeed News Кристофер Міллер.

Він зазначив, що нарощування триває останні 48 годин. І російську військову техніку перекидають з місць дислокації.

Тим часом британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Додамо, що 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Тим часом президент Володимир Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

Глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах.

До слова, пересування військ РФ на кордоні можна відстежити через спеціальний сайт. Проєкт волонтерський, приєднатись до нього може будь-хто.

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