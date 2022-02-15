Ахметов 16 лютого приїде у Маріуполь

У День єднання Рінат Ахметов буде у Маріуполі

З якою метою бізнесмен відвідає Донецьку область невідомо

Власник інвестиційної групи SCM, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого навідається у Маріуполь. Про це повідомила його прессекретар Ганна Терехова у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«За моєю інформацією, 16 лютого, у День єднання, Рінат Ахметова буде у Маріуполі», – повідомила Терехова.

З якою метою бізнесмен відвідає Донецьку область, Терехова не уточнила.

Зазначимо, що у Маріуполі розташовані два металургійні підприємства групи «Метінвест» –Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Азовсталь.

Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

Як рарніше повідомлялся, наглядову раду компанії Ахметова очолить Олег Попов. До слова, 1 лютого на підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками. Згодом податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест».