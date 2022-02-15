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    Ахметов 16 лютого приїде у Маріуполь

    У День єднання Рінат Ахметов буде у Маріуполі - Ахметов 16 лютого приїде у Маріуполь
    У День єднання Рінат Ахметов буде у Маріуполі
    фото з відкритих джерел

    З якою метою бізнесмен відвідає Донецьку область невідомо

    Власник інвестиційної групи SCM, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого навідається у Маріуполь. Про це повідомила його прессекретар Ганна Терехова у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

    «За моєю інформацією, 16 лютого, у День єднання, Рінат Ахметова буде у Маріуполі», – повідомила Терехова.

    З якою метою бізнесмен відвідає Донецьку область, Терехова не уточнила.

    Зазначимо, що у Маріуполі розташовані два металургійні підприємства групи «Метінвест» –Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Азовсталь.

    Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

    Як рарніше повідомлялся, наглядову раду компанії Ахметова очолить Олег Попов. До слова, 1 лютого на підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками. Згодом податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест».

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    Теги: Маріуполь Рінат Ахметов олігархи українці прессекретар
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    Ахметов 16 лютого приїде у Маріуполь