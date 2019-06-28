Гройсман порадив Зеленському, як замінити Клімкіна



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Прем'єр Володимир Гройсман

Глава Кабміну запропонував вирішити проблему того, що парламент відмовляється звільнити з посади главу МЗС

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман радить президенту Володимиру Зеленському закликати міністра закордонних справ Павла Клімкіна написати заяву на відпустку на кілька місяців.

Так глава Кабміну в ефірі ток-шоу «Право на владу» запропонував вирішити проблему того, що парламент відмовляється звільнити з посади Клімкіна.

«Я вважаю, що президент нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Клімкіна і запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому її (заяву – ред.) підпишу. Я готовий виконати свої повноваження як прем'єр міністра і внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника міністра закордонних справ, який буде виконувати обов'язки. Але цю кандидатуру нехай запропонує президент», - сказав він.

За словами Гройсмана, йому байдуже, кого призначать. Йому важливо, що ця людина буде робити.

Нагадаємо, Гройсман розкритикував Клімкіна через ситуацію із Зеленським та полоненими моряками.

У четвер Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету.

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.