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    Гройсман розповів, як вмовляв Тимошенко вакцинуватися (відео)

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    Під час реламної паузи Гройсман переконував Юлію Тимошенко у необхідності вакцинуватись - Гройсман розповів, як вмовляв Тимошенко вакцинуватися (відео)
    Під час реламної паузи Гройсман переконував Юлію Тимошенко у необхідності вакцинуватись
    фото: скріншот з відео

    На думку політика, невакциновані не повинні нести покарання, а потребують підтримки та допомоги

    Володимир Гройсман переконав вакцинуватися багатьох людей зі свого оточення. Про це в колишній прем’єр, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» розповів в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Я переконав всю свою родину вакцинуватись різними вакцинами. Я переконав усіх своїх рідних, близьких, знайомих. Я он навіть Юлію Володимирівну (Юлію Тимошенко – «Главком») переконував зараз під час паузи, що їй треба вакцинуватись. Чому? Бо треба, щоб люди були здорові», – заявив Гройсман.

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    Проте політик підкреслив, що не вважає винними у чомусь людей, що досі не вакцинувалися.

    «Антивакцинаторів небагато – 15-20% людей. Але інші – це нормальні люди, які не розібрались, які можливо трошки бояться. Вони відкрили інтернет, почитали, що роги починають виростати і багато інших нісенітниць. Вони бояться. Їм треба допомогти і підтримати», – сказав Гройсман.

    Також політик вважає, що не зайвим буде фінансове заохочення людей до вакцинації, варто видати певну суму грошей і тим, хто вже був вакцинований, і тим, хто зробить це тільки заради отримання цих грошей.

    Нагадаємо, раніше Гройсман емоційно звернувся до антивакцинаторів в ефірі іншого політичного шоу.

    У тому, що українці не поспішають вакцинуватися, насамперед винні самі лікарі. Таку думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів» Борис Бриль.

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    Теги: Володимир Гройсман Юлія Тимошенко вакцинація Українська стратегія коронавірус
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    Гройсман розповів, як вмовляв Тимошенко вакцинуватися (відео)