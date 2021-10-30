Гройсман розповів, як вмовляв Тимошенко вакцинуватися (відео)

На думку політика, невакциновані не повинні нести покарання, а потребують підтримки та допомоги

Володимир Гройсман переконав вакцинуватися багатьох людей зі свого оточення. Про це в колишній прем’єр, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» розповів в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я переконав всю свою родину вакцинуватись різними вакцинами. Я переконав усіх своїх рідних, близьких, знайомих. Я он навіть Юлію Володимирівну (Юлію Тимошенко – «Главком») переконував зараз під час паузи, що їй треба вакцинуватись. Чому? Бо треба, щоб люди були здорові», – заявив Гройсман.

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Проте політик підкреслив, що не вважає винними у чомусь людей, що досі не вакцинувалися.

«Антивакцинаторів небагато – 15-20% людей. Але інші – це нормальні люди, які не розібрались, які можливо трошки бояться. Вони відкрили інтернет, почитали, що роги починають виростати і багато інших нісенітниць. Вони бояться. Їм треба допомогти і підтримати», – сказав Гройсман.

Також політик вважає, що не зайвим буде фінансове заохочення людей до вакцинації, варто видати певну суму грошей і тим, хто вже був вакцинований, і тим, хто зробить це тільки заради отримання цих грошей.

Нагадаємо, раніше Гройсман емоційно звернувся до антивакцинаторів в ефірі іншого політичного шоу.

У тому, що українці не поспішають вакцинуватися, насамперед винні самі лікарі. Таку думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів» Борис Бриль.

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