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    «Сотні закритих трун». Гройсман емоційно звернувся до антивакцинаторів (відео)

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    Гройсман вважає, що в державі панує управлінський хаос із ситуації з ковід - «Сотні закритих трун». Гройсман емоційно звернувся до антивакцинаторів (відео)
    Гройсман вважає, що в державі панує управлінський хаос із ситуації з ковід
    фото скріншот відео

    Гройсман: «Я вважаю, що дуже багато часу згаяно»

    У критичній ситуації, яка склалася з ковід в Україні та небажанням людей вакцинуватися, винний управлінський бардак. Про це заявив лідер партії «Українська Стратегія» Володимир Гройсман в ефірі каналу «Україна» коментуючи кількість смертей від Covid-19.

    «734 людини сьогодні померло. Уявіть, яка це трагедія. 734 людини будуть ховати у закритих трунах із заходами безпеки… Це хвороба самотності і ми не маємо права цього допустити. Я вважаю, що дуже багато часу згаяно. І згаяно саме владою. Ті, хто не хоче вакцинуватися, вони не винні в цьому. Вони піддаються тій інформації, яку вони читають і яку вони дивляться. Існує організаційний бардак: там є кисень, тут немає. Там є ШВЛ, тут немає, тут більше вакцин, там менше вакцин… Це управлінський бардак або відсутність управління взагалі. Ми в хаосі. Держава має створити чіткі та жорсткі правила і стандарти. І забезпечити ці стандарти дуже чітко», – заявив Гройсман.

    Нагадаємо, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у «червону» зону поширення коронавірусу ще сім областей.

    Також, за минулу добу, 26 жовтня, в Україні зафіксовано майже 22,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399). За весь час пандемії в Україні зафіксовано 65,6 тис. летальних випадків .

    Як повідомлялося, нардеп Радуцький озвучив план влади при найгіршому сценарії пандемії .

    До слова, в одній із лікарень Одеси закінчився кисень: сovid-пацієнтів евакуювали посеред ночі (фото, відео).

    Нагадаємо, нині Херсонщина перебуває на межі коронавірусного колапсу.

    Як стало відомо, до червоного рівня епідемічної небезпеки буде переведено ще п'ять областей України.

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    Теги: Володимир Гройсман держава Україна хвороби коронавірус
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    «Сотні закритих трун». Гройсман емоційно звернувся до антивакцинаторів (відео)