«Сотні закритих трун». Гройсман емоційно звернувся до антивакцинаторів (відео)

Гройсман: «Я вважаю, що дуже багато часу згаяно»

У критичній ситуації, яка склалася з ковід в Україні та небажанням людей вакцинуватися, винний управлінський бардак. Про це заявив лідер партії «Українська Стратегія» Володимир Гройсман в ефірі каналу «Україна» коментуючи кількість смертей від Covid-19.

«734 людини сьогодні померло. Уявіть, яка це трагедія. 734 людини будуть ховати у закритих трунах із заходами безпеки… Це хвороба самотності і ми не маємо права цього допустити. Я вважаю, що дуже багато часу згаяно. І згаяно саме владою. Ті, хто не хоче вакцинуватися, вони не винні в цьому. Вони піддаються тій інформації, яку вони читають і яку вони дивляться. Існує організаційний бардак: там є кисень, тут немає. Там є ШВЛ, тут немає, тут більше вакцин, там менше вакцин… Це управлінський бардак або відсутність управління взагалі. Ми в хаосі. Держава має створити чіткі та жорсткі правила і стандарти. І забезпечити ці стандарти дуже чітко», – заявив Гройсман.

Нагадаємо, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у «червону» зону поширення коронавірусу ще сім областей.

Також, за минулу добу, 26 жовтня, в Україні зафіксовано майже 22,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399). За весь час пандемії в Україні зафіксовано 65,6 тис. летальних випадків .

Як повідомлялося, нардеп Радуцький озвучив план влади при найгіршому сценарії пандемії .

До слова, в одній із лікарень Одеси закінчився кисень: сovid-пацієнтів евакуювали посеред ночі (фото, відео).

Нагадаємо, нині Херсонщина перебуває на межі коронавірусного колапсу.

Як стало відомо, до червоного рівня епідемічної небезпеки буде переведено ще п'ять областей України.