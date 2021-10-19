На Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян

У суді жінка визнала вину

Золочівський районний суд Львівської області визнав винною директорку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. М. Шашкевича (місто Золочів) у порушенні правил карантину і звільнив від адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 11 жовтня.

За даними адмінпротоколу, 23 вересня вона не забезпечила належне функціонування закладу освіти. Зокрема, менше ніж 80% працівників не мали документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або однієї дози дводозної вакцини від Covid-19. Своїми діями вона порушила постанову Кабміну №981 від 22 вересня 2021 року.

У суді директорка визнала вину. На думку суду, це порушення вважається малозначним. Звідси Феміда обмежилася усним зауваженням для директорки.

Нагадаємо, що з 23 вересня уряд дозволив очний режим навчання у дитячих садочках та молодших класах шкіл, не залежно від введеної зони карантину.

Крім цього, у «жовтій» зоні навчання продовжуватиметься в усіх освітніх закладах, проте в тих, де менше 80% працівників отримали принаймні одну дозу, – в дистанційному режимі для 5–11 класів. У «червоній» зоні – навчання в очному форматі продовжуватиметься при повній вакцинації 100% працівників освітнього закладу.

Як відомо, на початку жовтня міністерство охорони здоров'я України зобов'язало всіх працівників закладів освіти та органів влади вакцинуватися проти коронавірусу протягом місяця. Тих, хто цього не зробить, буде відсторонено від роботи без збереження зарплати. Виняток можливий тільки для тих, у кого є абсолютні протипоказання до щеплень.