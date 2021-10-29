Хто винен, що люди не вакцинуються? Ізраїльський лікар висунув несподівану версію

На думку медика, головна відповідальність за провал вакцинації на лікарях

У тому, що українці не поспішають вакцинуватися і, фактично, на даному етапі кампанію із вакцинації можна вважати проваленою, насамперед винні самі лікарі. Таку думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів» Борис Бриль.

«Якщо мій пацієнт невакцинований – це моя провина, це я йому не пояснив. Звичайний обиватель не вивчає медицину, він не повинен її вивчати. Він повинен прийти до мене та отримати ті відповіді, які повинен отримати. А я йому маю розповісти доступною мовою, будь це професор, таксист чи слюсар, ті правила, які є у книгах».

На думку медика, саме лікарі несуть основну відповідальність за провал вакцинації. «Люди не винні, вони слухають своїх лікарів. А якщо лікар їм розповісти не може, кого їм тоді слухати? Люди тут не винні, І уряд тут не винний, якщо чесно», – підсумував Бриль.

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