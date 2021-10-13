Pfizer чи CoronaVac? Чим найбільше вакцинувалися українці (документ)

на національному складі, але є у залишках на регіональних і місцевих складах.

Moderna відсутня на національному складі, але є у залишках на регіональних і місцевих складах.

На початок вересня вакцина Moderna відсутня на національному складі, але є у залишках на регіональних і місцевих складах.

Станом на 1 вересня Україна мала найбільші запаси китайської вакцини, але громадяни віддавали перевагу Pfizer

Станом на 1 вересня в Україні було використано 8,71 млн доз вакцини від Covid-19. Про це «Главкому» повідомила генеральна директорка директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності міністерства охорони здоров’я Ірина Руденко.

Як відомо, щеплення в Україні відбувається чотирма вакцинами: Pfizer, CoronaVac, Moderna, AstraZeneca. У розрізі кожної з вакцин ситуація, за даними МОЗ, була такою (станом на 1 вересня):

Pfizer – використано 3,26 млн доз (80,65% від загальної кількості);

CoronaVac – використано 2,62 млн доз (29,79%);

Moderna – використано 1,53 млн доз (76,78%);

AstraZeneca – використано 1,3 млн доз (29,59%).

На початок вересня залишилося невикористаними 10,5 млн доз вакцини.

Так, залишки Pfizer на національному складі становили 225,8 тис. доз, регіональних і місцевих складах – 556,5 тис. доз; CoronaVac – на національному складі – 3,17 млн доз, регіональних і місцевих складах – 3 млн доз; Moderna – на національному складі – 0 доз, регіональних і місцевих складах – 466,3 тис. доз; AstraZeneca – на національному складі – 1,8 млн доз, регіональних і місцевих складах – 1,29 млн доз.

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Як відомо, 24 лютого 2021 року в Україні стартувала вакцинація від Covid-19. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 7,6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 6,2 млн людей. Загалом проведено 13,8 млн щеплень.

МОЗ наголошує, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

Інфографіка: МОЗ

Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому. Дивіться перелік симптомів.

Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.

Як повідомляв «Главком», в Україні 92% померлих від Covid-19 мали супутні захворювання.