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    Політика

    Гройсман записав прощальне відео і побажав наступнику успіху

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    <p>Гройсман заявив, що його служіння Україні &laquo;не закінчується сьогодні&raquo;</p> - Гройсман записав прощальне відео і побажав наступнику успіху

    Гройсман заявив, що його служіння Україні «не закінчується сьогодні»

    «З чистою совістю можу сказати, що новий уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається», - заявив керівник Кабміну

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 28 серпня оголосив, що покидає пост голови уряду.

    Відповідне відео опубліковане на сторінці Гройсмана у Facebook.

    «З чистою совістю можу сказати, що новий уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається», - повідомив Гройсман.

    Політик заявив, що його служіння Україні «не закінчується сьогодні». «Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал», - зазначив Гройсман.

    Він додав, що децентралізація і надалі лишатиметься однією з найголовніших справ його професійного життя.

    «Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятись, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми маємо і в подальшому це забезпечувати», - зауважив Гройсман.

    Теперішній глава уряду побажав своєму наступнику «сили, терпіння, удачі, і головне – успіху». «Бо саме від успіху його роботи і роботи нового уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця», - підкреслив Гройсман.

    До слова, Гройсман був призначений прем'єр-міністром України 14 квітня 2016 року.

    Нагадаємо, 29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообрані депутати складуть присягу. У цей же день відбудеться перше засідання першої сесії парламенту 9-го скликання.

    До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

    Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу». 

     Читайте також: Як «слуги народу» тисли на кнопки у переддень запуску нової Ради. Репортаж
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