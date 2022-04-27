У російському Курську пролунали вибухи, а під Бєлгородом знову горить

В соцмережах росіяни діляться фото з Бєлгорода

Раніше стало відомо, що рашисти планують теракти на своїй території, щоб звинуватити ЗСУ

Уночі 27 квітня жителі російського міста Курськ повідомили в соцмережах, що у місті чути гучні звуки вибухів. За словами очевидців, гуркіт чутний на вулицях міста та його околицях.

Начебто у міській екстреній службі кажуть, що у місті працюють системи протиповітряної оборони.

Також повідомляється, що горить склад боєприпасів у селі Стара Нелидівка в Бєлгородській області.

Як відомо, у Курській області з 11 квітня запроваджений жовтий рівень терористичної небезпеки, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

Нагадаємо, 13 квітня невідомі обстріляли пункт пропуску у Курській області.

Раніше вибухи лунали у прикордонному Бєлгороді.

Як повідомлялося, у Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ.

Також розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.