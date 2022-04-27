У російському Курську пролунали вибухи, а під Бєлгородом знову горить
Раніше стало відомо, що рашисти планують теракти на своїй території, щоб звинуватити ЗСУ
Уночі 27 квітня жителі російського міста Курськ повідомили в соцмережах, що у місті чути гучні звуки вибухів. За словами очевидців, гуркіт чутний на вулицях міста та його околицях.
Начебто у міській екстреній службі кажуть, що у місті працюють системи протиповітряної оборони.
Також повідомляється, що горить склад боєприпасів у селі Стара Нелидівка в Бєлгородській області.
Як відомо, у Курській області з 11 квітня запроваджений жовтий рівень терористичної небезпеки, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.
Нагадаємо, 13 квітня невідомі обстріляли пункт пропуску у Курській області.
Раніше вибухи лунали у прикордонному Бєлгороді.
Як повідомлялося, у Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ.
Також розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.