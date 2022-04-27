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    У російському Курську пролунали вибухи, а під Бєлгородом знову горить

    В соцмережах росіяни діляться фото з Бєлгорода - У російському Курську пролунали вибухи, а під Бєлгородом знову горить
    В соцмережах росіяни діляться фото з Бєлгорода
    фото з відкритих джерел

    Раніше стало відомо, що рашисти планують теракти на своїй території, щоб звинуватити ЗСУ

    Уночі 27 квітня жителі російського міста Курськ повідомили в соцмережах, що у місті чути гучні звуки вибухів. За словами очевидців, гуркіт чутний на вулицях міста та його околицях.

    Начебто у міській екстреній службі кажуть, що у місті працюють системи протиповітряної оборони.

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    Також повідомляється, що горить склад боєприпасів у селі Стара Нелидівка в Бєлгородській області.

    Як відомо, у Курській області з 11 квітня запроваджений жовтий рівень терористичної небезпеки, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

    Нагадаємо, 13 квітня невідомі обстріляли пункт пропуску у Курській області.

    Раніше вибухи лунали у прикордонному Бєлгороді.

    Як повідомлялося, у Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ.

    Також розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    У російському Курську пролунали вибухи, а під Бєлгородом знову горить