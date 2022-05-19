Луганщина: у результаті обстрілів області є загиблі та поранені

Тіла двох жінок без ознак життя було знайдено після обстеження квартири, куди вранці влучив ворожий снаряд

На Луганщині у результаті ворожого обстрілу населених пунктів загинуло четверо людей, ще чотири особи – було поранено. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сєвєродонецьк обстрілювали з самого ранку. Подекуди через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця загорянь по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі з них горіли – окремі квартири та цілі під'їзди. 18 травня у місті загинуло четверо людей, поранено ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста», – написав Гайдай.

Зокрема тіла двох жінок без ознак життя було знайдено після обстеження квартири, куди вранці влучив ворожий снаряд. «Поблизу одного з будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими поразками госпіталізовано. Пошкодження отримали ще двоє сєвєродончан – осколкові поранення та контузію. У Лисичанську жінці відірвало руку», – повідомив глава ОВА.

Крім цього стало відомо про трьох загиблих раніше – мешканців Білогорівки та Попасної.

«Протягом 18 травня росіяни застосували авіацію для руйнування цивільних об'єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове. Здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Населені пункти мають численні руйнування. Пошкодження будинків у Врубівці, Нирковому та Комишувасі», – написав Гайдай.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Дніпропетровщину із «Градів» та «Ураганів».