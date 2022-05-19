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    Події в Україні

    Луганщина: у результаті обстрілів області є загиблі та поранені

    Сєвєродонецьк обстрілювали з самого ранку - Луганщина: у результаті обстрілів області є загиблі та поранені
    Сєвєродонецьк обстрілювали з самого ранку
    фото з відкритих джерел

    Тіла двох жінок без ознак життя було знайдено після обстеження квартири, куди вранці влучив ворожий снаряд

    На Луганщині у результаті ворожого обстрілу населених пунктів загинуло четверо людей, ще чотири особи – було поранено. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Сєвєродонецьк обстрілювали з самого ранку. Подекуди через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця загорянь по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі з них горіли – окремі квартири та цілі під'їзди. 18 травня у місті загинуло четверо людей, поранено ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста», – написав Гайдай.

    Зокрема тіла двох жінок без ознак життя було знайдено після обстеження квартири, куди вранці влучив ворожий снаряд. «Поблизу одного з будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими поразками госпіталізовано. Пошкодження отримали ще двоє сєвєродончан – осколкові поранення та контузію. У Лисичанську жінці відірвало руку», – повідомив глава ОВА.

    Крім цього стало відомо про трьох загиблих раніше – мешканців Білогорівки та Попасної.

    «Протягом 18 травня росіяни застосували авіацію для руйнування цивільних об'єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове. Здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Населені пункти мають численні руйнування. Пошкодження будинків у Врубівці, Нирковому та Комишувасі», – написав Гайдай.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли Дніпропетровщину із «Градів» та «Ураганів».

    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: у результаті обстрілів області є загиблі та поранені