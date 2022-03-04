У Росії вибухнув склад боєприпасів

У РФ стверджують, що під час ремонту бронетехніки, що стоїть там, здетонував боєкомплект

У РФ стверджують, що під час ремонту бронетехніки, що стоїть там, здетонував боєкомплект

На складі озброєнь у Курській області стався потужний вибух

У селі Тьоткіне Курської області РФ вибухнув склад боєприпасів. Відео поширила пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

«Згідно з офіційною інформацією, вибух став наслідком порушення норм техніки безпеки під час ремонту військової техніки», – йдеться в повідомленні.

«Так, хто ж сперечається. Нас там немає», – додали наші військові.

Цей завод використовувався як склад російської зброї, а також для ремонту техніки. У повідомленнях російських ЗМІ йдеться про те, що вибух стався нібито у результаті ремонту воєнної техніки. Пропагандистський ресурс ТАСС повідомляє, що відбувся вибух боєприпасів у одній з машин через нібито коротке замикання.

Інші російські ресурси пишуть, що було декілька вибухів. Наразі відомо, що евакуювали 300 людей.