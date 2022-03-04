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    У Росії вибухнув склад боєприпасів

    У&nbsp;РФ стверджують, що під час ремонту бронетехніки, що&nbsp;стоїть там, здетонував боєкомплект - У Росії вибухнув склад боєприпасів
    У РФ стверджують, що під час ремонту бронетехніки, що стоїть там, здетонував боєкомплект
    скріншот з відео

    На складі озброєнь у Курській області стався потужний вибух

    У селі Тьоткіне Курської області РФ вибухнув склад боєприпасів. Відео поширила пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

    «Згідно з офіційною інформацією, вибух став наслідком порушення норм техніки безпеки під час ремонту військової техніки», – йдеться в повідомленні.

    «Так, хто ж сперечається. Нас там немає», – додали наші військові.

    Цей завод використовувався як склад російської зброї, а також для ремонту техніки. У повідомленнях російських ЗМІ йдеться про те, що вибух стався нібито у результаті ремонту воєнної техніки. Пропагандистський ресурс ТАСС повідомляє, що відбувся вибух боєприпасів у одній з машин через нібито коротке замикання.

    Інші російські ресурси пишуть, що було декілька вибухів. Наразі відомо, що евакуювали 300 людей.

    Теги: вибух Росія завод боєприпаси
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    У Росії вибухнув склад боєприпасів