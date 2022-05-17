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    Обстріл прикордонного пункту на Курщині: губернатор уже знайшов винних

    Прикордонний пункт пропуску Тьоткіно, що на Курщині, був обстріляний. Губернатор стверджує, що обстріл вівся з території України - Обстріл прикордонного пункту на Курщині: губернатор уже знайшов винних
    Прикордонний пункт пропуску Тьоткіно, що на Курщині, був обстріляний. Губернатор стверджує, що обстріл вівся з території України

    Жертв внаслідок обстрілу прикордонного пункту пропуску Тьоткіно в Курській області не виявлено

    У Курській області був обстріляний прикордонний пункт Тьоткіно. Про це повідомив у Telegram-каналі губернатор Курщини Роман Старовойт.

    За словами Старовойта, обстріл відбувся орієнтовно о 20:30. Губернатор стверджує, що вогонь по прикордонному пункту вівся з території України.

    Щодо жертв чи постраждалих, Роман Старовойт заявив, що нічого подібного після інциденту прикордонники не зафіксували.

    Деталі обстрілу губернатор Курської області пообіцяв повідомити пізніше.

    Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

    Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у тому ж таки селі Тьоткіно, де знаходиться прикордонний пункт, обстріляний сьогодні.

    Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

    А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.

    Додамо, що сьогодні, 17 травня, було обстріляне прикордонне село в іншій південно-західній російській області, Бєлгородській.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна кордон окупація #stoprussia
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    Обстріл прикордонного пункту на Курщині: губернатор уже знайшов винних