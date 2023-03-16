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Гайдай розповів, яку посаду може зайняти найближчим часом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гайдай розповів, яку посаду може зайняти найближчим часом
фото з відкритих джерел

Сергій Гайдай, ймовірно, стане послом України у Казахстані

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані. Про це він сказав під час інтерв'ю з журналістом Василем Головановим.

Гайдай зазначив, що на його місце, скоріш за все, поставлять військову людину. А він тим часом займеться іншим «фронтом».

«Мене направлять на інший «фронт», в цьому випадку, я сподіваюся, що це буде дипломатична робота на іншому напрямку. Скоріш за все, це буде Казахстан. Про це йшла мова», – зазначив він.

Та за словами ексочільника Луганщини, все може змінитися, якщо президент Володимир Зеленський побачить його на іншому напрямку. Він запевнив, що погодиться.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації. 

Крім того, звільнено Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Теги: Сергій Гайдай Казахстан посол Луганщина

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