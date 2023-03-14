Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова Луганської ОВА Гайдай пішов з посади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Луганської ОВА Гайдай пішов з посади
фото: з відкритих джерел

Олексій Гончаренко: «Скоро буде офіційне призначення в Казахстан»

Голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, після анонсу кадрових перестановок ширилися чутки, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая відправлять у відставку. Уже й місце «знайшли» – послом в Казахстані. Проте у розмові з «Главкомом» Гайдай заявив, що відставки не буде. «Я не знаю, хто це вкидав, ніяких відставок нема. Може бути перепризначення кудись, але не відставка», – сказав Гайдай.

Як повідомлялося,  6 лютого президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у прифронтових регіонах.

Теги: звільнення депутат кадрові зміни Казахстан Олексій Гончаренко відставка Володимир Зеленський президент Сергій Гайдай Луганщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Оборона Бахмута: учасники Ставки ухвалили рішення щодо подальшої долі міста
Оборона Бахмута: учасники Ставки ухвалили рішення щодо подальшої долі міста
Протести у Тбілісі: проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії (фото)
Протести у Тбілісі: проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії (фото)
Голова Луганської ОВА Гайдай пішов з посади
Голова Луганської ОВА Гайдай пішов з посади
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
Не піде з Лаври: митрополит Павло записав звернення (відео)
Не піде з Лаври: митрополит Павло записав звернення (відео)
Дуже жорстко та болісно. Зеленський назвав міста, у яких зараз виборюється майбутнє (відео)
Дуже жорстко та болісно. Зеленський назвав міста, у яких зараз виборюється майбутнє (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Вигнання з Лаври. Онуфрій закликав примиритися з Росією?
32K
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
21K
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Ядерні підводні човни проти амбіцій Китаю. Три країни оголосили історичне рішення
16K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
15K
Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу

Новини

Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців
Сьогодні, 07:47
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Сьогодні, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Сьогодні, 07:16
В ISW розкрили роль чеченців у війні Росії проти України
Сьогодні, 06:45
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
Сьогодні, 06:35
Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі
Сьогодні, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту