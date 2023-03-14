Голова Луганської ОВА Гайдай пішов з посади

Олексій Гончаренко: «Скоро буде офіційне призначення в Казахстан»

Голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, після анонсу кадрових перестановок ширилися чутки, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая відправлять у відставку. Уже й місце «знайшли» – послом в Казахстані. Проте у розмові з «Главкомом» Гайдай заявив, що відставки не буде. «Я не знаю, хто це вкидав, ніяких відставок нема. Може бути перепризначення кудись, але не відставка», – сказав Гайдай.

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Як повідомлялося, 6 лютого президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у прифронтових регіонах.