Зеленський звільнив очільників трьох областей – указ

З посад звільнено очільників Хмельницької, Луганської та Одеської ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Також підписано указ про звільнення Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Ймовірно Гайдая буде призначено послом в Казахстані.

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Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів погодив звільнення цих голів ОВА. Остаточне рішення залишалося за Зеленським.

До слова, нещодавно МЗС розпочало відкритий пошук послів. Очільник міністерства Дмитро Кулеба повідомив, що вже визначено кандидатури послів Китаю, Індії та Бразилії.