Харківська влада «пиляє» мільйони, а на боротьбу з коронавірусом йдуть копійки, – Фельдман

Фельдман вважає, що Харківська міськрада перетворилася в «закритий клуб», де систематично порушують регламент

Сьогоднішня сесія Харківської міської ради в черговий раз продемонструвала відвертий цинізм міської влади. І в певних сумнівних рішеннях по «освоєнню» бюджету їй підіграють деякі депутати з фракції ОПЗЖ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, обраний по мажоритарному округу в Харківській області Олександр Фельдман.

«У місті, яке утримує сумне лідерство за кількістю смертей від коронавірусу, де вмирають породіллі, переповнені лікарні і бракує кисню, депутатський корпус виділяє сотні мільйонів гривень з міського бюджету на сумнівний з точки зору здорового глузду проекти. Для харківської влади в пріоритеті не життя і здоров'я харків'ян, а «розпил» бюджетних коштів, прагнення встигнути «освоїти» бюджет до жовтня і заробити для себе і своїх «акціонерів», які давно вже не живуть в нашому місті, але продовжують на ньому заробляти», – зазначив парламентарій.

Він висловив жаль, що у цих сумнівних «схемах розпилу» бюджету Харкова беруть участь і деякі депутати «Опозиційної платформи «За життя».

Фельдман зазначив, що мова йде, зокрема, про виділення з міського бюджету майже півмільярда гривень на будівництво дороги через «Барабашово», яка не вирішить транспортну проблему, а лише «вб'є» бізнес тисячів підприємців. Це рішення було підтримано деякими депутатами від ОПЗЖ, що є зрадою своїх виборців.

«Це елементарна зрада харків'ян, які віддали за них свій голос на виборах. Вони пішли «на поводу» у влади, геть забувши про свої передвиборчі обіцянки. Для них депутатство – це бізнес-проєкт, можливість вирішувати свої власні питання. І ніякого відношення до основних принципів політичної сили, яку вони представляють у міськраді, це не має», – зазначив Олександр Фельдман.

Основна проблема такої поведінки, по думку Фельдмана, полягає в безсовісному «розмиванні» коштів, які необхідні Харкову для боротьби з коронавірусом.

Він також вважає, що сьогодні Харківська міськрада перетворилася в «закритий клуб», де систематично порушуються норми регламенту, де рішення приймаються «пачками», тому що роль депутатського корпусу фактично зведена до нуля і він стає співучасником корупційних схем.

«Потрапити на сесію можуть далеко не всі представники ЗМІ, не говорячи уже про пересічних харків'ян. Натомість регулярним стала присутність тітушек в сесійній залі для «залякування» тих, хто сумнівається у «правильності» рішень влади. Всі «таємне» вже стало в нашому місті явним: нинішня влада перейшла межу елементарної моралі і тому вона приречена», – підсумував Фельдман і додав, що таку владу треба міняти, тому що «міського голову обиратимуть харків'яни, які не прощають цинізму і неповагу до себе».