Готували «картинку для росЗМІ». СБУ затримала під Харковом автобуси з «тітушками»

Автобуси з «тітушками» були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави

Чоловіки їхали до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил для участі у заворушеннях під час сесії міської ради

Служба безпеки України на під'їздах до Харкова затримала автобуси з «тітушками». За даними спецслужби, вони готували заворушення з метою створити «картинку для росЗМІ». Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Повідомляється, що в рамках масштабних антитерористичних навчань припинено проникнення на територію області декількох груп «тітушок» загальною чисельністю понад 60 осіб.

«Автобуси з «тітушками» були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. Всі ці особи є жителями інших регіонів України і не мають ніякого відношення до Харківської області», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловіки з'їжджалися до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил для участі в протестах і масових заворушень під час чергової сесії Харківської міської ради.

«Зазначені акції мали на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і створити вигідну керівництву Росії «картинку» для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня тренувальні антитерористичні заходи вже почалися у Харківській, Херсонській та Сумській областях.

Нагадаємо, спершу СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією. Навчання проводяться у Харківській області.

Згодом Служба безпеки України повідомила про проведення антитерористичних навчань у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що вони «масштабні та багатоетапні».

Також на кордоні з Молдовою військові тренуються відбивати атаку з лиману.

У прикордонній Сумській області 16 квітня також розпочалися антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня.

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