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    На Харківщині бізнесмен зберігав удома арсенал зброї (фото)

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    Поліція знайшла у бізнесмена кулемет, пістолети, набої та вибухіавку&nbsp; - На Харківщині бізнесмен зберігав удома арсенал зброї (фото)
    Поліція знайшла у бізнесмена кулемет, пістолети, набої та вибухіавку 
    Фото: прокуратура Харківщини

    Затриманий жодного відношення до Збройних сил України не має

    У мешканця села Черкаська Лозова в Харківській області правоохоронці вилучили арсенал вогнепальної зброї та велику кількість боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

    «19 квітня на території домоволодіння проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено понад 1000 набоїв різного калібру, обладнання для виготовлення набоїв та їх комплектуючі, чотири пістолети, пістолет-кулемет Судаєва, дев’ять гранат, п’ять пляшок «коктейлю Молотова», 5 глушників для зброї, верстати для обробки металу, а також комплектуючі для виготовлення вибухових речовин», – ідеться у повідомленні.

    Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК.

    Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин).

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    На Харківщині бізнесмен зберігав удома арсенал зброї (фото)
    На Харківщині бізнесмен зберігав удома арсенал зброї (фото)
    На Харківщині бізнесмен зберігав удома арсенал зброї (фото)
    На Харківщині бізнесмен зберігав удома арсенал зброї (фото)
    На Харківщині бізнесмен зберігав удома арсенал зброї (фото)

    Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що затриманий жодного відношення до Збройних сил України не має. Чоловік є підприємцем і, за його словами, купував деталі та виготовляв зброю для себе.

    Раніше поліція Харкова виявила величезний склад зброї. Під час обшуку в гаражному кооперативі у Харкові поліцейські виявили та вилучили два гранатомети РПГ-26, три кулемети ПКМ, ручний кулемет РПК та ствол до нього, два пістолети «Люгера», три пістолети WALTHER, пістолет «Глок-19» з глушником, пістолет «СР-10SI», автомат AGR-47.

    Теги: обшук бізнес склад зброї Харківщина поліція
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