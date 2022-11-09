«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії

Олег Ніколенко: «Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нову заяву Росії про готовність до ведення переговорів. Українське відомство нагадує, що для початку переговорів держава-агресорка має виконати низку умов. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Представник українського дипломатичного відомства наголосив, що нова заява Росії про переговори є черговою димовою завісою.

«Бачу заголовок в ЗМІ: «МЗС РФ заявило про готовність Росії вести переговори з Україною». Нарешті, думаю, росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, відміняють всі незаконні рішення на окупованих територіях та розпочинають виплату компенсацій.

Читаю далі новину, а там нічого такого немає. Натомість цитуються чергові «ми завжди відкриті до переговорів», «ми ніколи від них не відмовлялися», «ми готові вести переговори з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент». А паралельно на телефон приходить нове сповіщення про повітряну тривогу через запуск російських ракет по Україні. Заява МЗС Росії – чергова димова завіса», – написав Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що РФ не зацікавлена у відновленні миру в Україні, а офіційні особи держави-агресорки згадують про переговори кожного разу, коли російська армія зазнає поразок на полі бою.

«Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках.

Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства», – зазначив він.

Представник МЗС нагадав, що Україна неодноразово пропонувала переговори, але завжди «отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців».

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз».

Також нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. За словами гаранта, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.

Заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко раніше заявив, що Росія не ставить умов для поновлення перемовин з Україною.

Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною.