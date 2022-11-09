Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії
В МЗС України вважають нову заяву РФ про переговори «димовою завісою»
фото з відкритих джерел

Олег Ніколенко: «Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нову заяву Росії про готовність до ведення переговорів. Українське відомство нагадує, що для початку переговорів держава-агресорка має виконати низку умов. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Представник українського дипломатичного відомства наголосив, що нова заява Росії про переговори є черговою димовою завісою.

«Бачу заголовок в ЗМІ: «МЗС РФ заявило про готовність Росії вести переговори з Україною». Нарешті, думаю, росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, відміняють всі незаконні рішення на окупованих територіях та розпочинають виплату компенсацій.
Читаю далі новину, а там нічого такого немає. Натомість цитуються чергові «ми завжди відкриті до переговорів», «ми ніколи від них не відмовлялися», «ми готові вести переговори з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент». А паралельно на телефон приходить нове сповіщення про повітряну тривогу через запуск російських ракет по Україні. Заява МЗС Росії – чергова димова завіса», – написав Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що РФ не зацікавлена у відновленні миру в Україні, а офіційні особи держави-агресорки згадують про переговори кожного разу, коли російська армія зазнає поразок на полі бою.

«Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках.

Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства», – зазначив він.

Представник МЗС нагадав, що Україна неодноразово пропонувала переговори, але завжди «отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців».

«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії фото 1

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз». 

Також нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. 

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. За словами гаранта, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.

Заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко раніше заявив, що Росія не ставить умов для поновлення перемовин з Україною.

Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. 

Читайте також: 

Теги: війна переговори МЗС росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скібіцький: «Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна»
Розвідка повідомила, до яких маніпуляцій вдається РФ задля переговорів з Україною
Сьогодні, 11:37
Олексій Данілов прокоментував заклики щодо ведення переговорів з РФ
Данілов на прикладі про божевільних людей пояснив абсурдність переговорів з РФ
Сьогодні, 15:22
Марія Захарова на брифінгу заявила про готовність РФ до переговорів
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
Сьогодні, 16:38

Політика

«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»
«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії
«Згадують про переговори, коли зазнають поразки у бою»: реакція МЗС на нову заяву Росії
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Президент утворив військові адміністрації на Херсонщині: указ
Укріплення кордону та відбудова енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Укріплення кордону та відбудова енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Ще одна депутатка зі «Слуги народу» натякає, що може вийти з партії
Ще одна депутатка зі «Слуги народу» натякає, що може вийти з партії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Оголошено масштабну повітряну тривогу. У Києві вперше за кілька днів (карта)
83K
«Наступні два роки будуть жахливими»: Байден – про можливу перемогу республіканців
79K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
44K
Війна в Україні: американський генерал передбачив, чия армія наступатиме взимку
36K
Полковник ЗСУ Володимир Лагута: Український військовий – супергерой у США
33K
Стало відомо, що отримав Іран від Росії в обмін на «дрони-камікадзе»

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Вчора, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Вчора, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту