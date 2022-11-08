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Переговори України з РФ: Ватикан запропонував свій варіант

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори України з РФ: Ватикан запропонував свій варіант
Ватикан готовий виступити посередником у переговорах
фото з відкритих джерел

У Ватикані пропонують залучити до переговорів та інші сторони, в тому числі США і Європейський союз

У разі переговорів між Україною та Росією Ватикан готовий виступити посередником і пропонує свою територію, як нейтральне місце для їх проведення. Про це пише La Stampa.

Як зазначає видання, у Ватикані пропонують залучити до переговорів та інші сторони, в тому числі США і Європейський союз.

Зазначається, що про пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського Франциска з Президентом Франції Емануелем Макроном 24 жовтня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. Також повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. 

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Теги: Ватикан президент Україна Херсон переговори війна росія

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