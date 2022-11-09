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«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори

Надія Клочко
glavcom.ua
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
Марія Захарова на брифінгу заявила про готовність РФ до переговорів
скріншот із відео

Заява представниці МЗС Росії про готовність до переговорів співпала у часі з новинами про загибель колаборанта Стремоусова

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз». Про це вона сказала сьогодні під час брифінгу.

«Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них. Ми готові їх вести, зрозуміло з урахуванням тих реалій, які складаються зараз», – сказала вона.

Зазначимо, як свідчить запис відео із брифінгу, про готовність до переговорів Захарова сьогодні, о 15:56 за московським часом (14:56 за київським). Буквально через декілька хвилин у російських ЗМІ з’явилися перші повідомлення про загибель херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Як відомо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Згодом смерть Стремоусова підтвердив очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. За словами гаранта, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.

Заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко раніше заявив, що Росія не ставить умов для поновлення перемовин з Україною.

Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. 

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Теги: переговори війна росія

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