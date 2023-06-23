Головна Країна Політика
search button user button menu button

Глава УГКЦ Святослав розказав, як Папа Римський намагався в останній момент зупинити вторгнення в Україну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава УГКЦ Святослав розказав, як Папа Римський намагався в останній момент зупинити вторгнення в Україну
Попри усі зусилля Ватикану, Папа Римський не зміг напряму поговорити з диктатором Путіним
фото з відкритих джерел

«Папа особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий контакт з Путіним»

Папа Римський Франциск неодноразово намагався зупинити російське вторгнення в Україну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав.

Папа особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий телефонний контакт з президентом Путіним. «Він приїхав до посольства, по суті, ламаючи усі протоколи. Бо зазвичай Папа до себе викликає послів, а не їздить по посольствах. Попри усі зусилля, прямого контакту, можливості поговорити з російським президентом йому ніхто не надав», – каже предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав розповів, що Папа намагався вплинути на розвиток подій через Російську православну церкву, патріарха Кирила.

«Був навіть організований відеозв`язок з ним, де Папа Франциск доволі гостро висловився, за що потім був критикований. Він сказав патріарху Кирилу, що ми є служителями церкви і не можемо бути вівтарниками цивільної влади (вівтарник – прислуговує під час різних богослужінь у вівтарі – «Главком»). Але, що властиво, зупинити цю повномасштабну агресію вже було неможливо. Що далі, адже для того, щоби діяти, потрібно мати інструменти?» – каже священнослужитель.

Головним інструментом впливу на хід тих чи інших історичних подій для Ватикану є діалог, слово, контакти, спілкування, дипломатія. Інших інструментів на політичному рівні Ватикан просто не має. Предстоятель УГКЦ пояснив, що саме через це на дипломатичному рівні Ватикан впродовж тисячоліть в контексті різних воєн займає нейтральну позицію. 

«Він ніколи не стає на один, чи інший бік конфлікту, намагаючись бути над ним. Це для того, аби не втрачати можливість діалогу з обома сторонами. Звичайно, нам це трошки було дивно, боляче. Ми хотіли би, щоби Папа однозначно навіть на дипломатичному, політичному рівні став на бік України, засудивши поіменно представників агресора. Хотіли би, аби він чітко сказав, хто – агресор, хто – жертва», – заявив митрополит Київський Святослав.

 Проте Ватикан традиційно виконував роль світового арбітра в погодженні різних конфліктів і уживав іншу термінологію.

«Пізніше ми почули, що нейтральність дипломатична не означала нейтральності моральної. Це свідчить з певних жестів, певних дій Ватикану. Через якийсь час після початку повномасштабної війни в різних інтерв’ю Папа вже чітко і ясно дав зрозуміти, хто є агресор, хто є жертва. Про це свідчать не прямі заяви, а гуманітарні механізми, до яких вдається Папа, аби рятувати життя в Україні. Наприклад, з самого початку повномасштабної війни за посередництвом Святішого отця ми намагалися рятувати життя дітей з різних дитячих будинків, які опинилися на окупованій території. Пам’ятаю зусилля Папи для порятунку українського Маріуполя, не допустити  гуманітарної катастрофи величезних масштабів, яка там потім сталася. На жаль, запобігти цьому не вдалося. Натомість було багато успіхів у площині звільнення наших полонених, наших заручників», – розповів митрополит УГКЦ.

Структури Апостольської столиці стали осердям світової гуманітарної акції для того, щоби рятувати життя в Україні. У Маріуполі Святий Престол намагався організувати гуманітарний конвой під проводом свого окремого легата, який би відкрив зелений коридор для евакуації мешканців міста. 

«Очевидно, що цей конвой мав рухатися з підконтрольної Україні території і саме туди би забезпечував евакуацію людей. Російська сторона тоді відмовилася пропускати такий конвой навіть під проводом папського спеціального посланця. А всяку гуманітарну допомогу Маріуполю від України назвали аморальною! А так загинуло десятки тисяч людей!» – наголосив предстоятель УГКЦ.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Римський знову закликав українців та росіян «помиритися». Раніше під час меси з нагоди Великодня понтифік помолився за мир для українців: втім, не забув він і про громадян держави-агресорки. 

Читайте також:

Теги: Папа Римський Ватикан УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Предстоятель Української греко-католицької церкви, верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав: «Папа не розуміє українців, а українці – Папу»
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом інтерв'ю
Сьогодні, 10:00
Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані
Візит Папи Римського в Україну: посол у Ватикані розкрив деталі
24 травня, 09:28
Маттео Зуппі наголосив, що Франциск аж ніяк не був нейтральним, вимагаючи миру
Посол Папи Римського назвав війну в Україні «пандемією»
23 травня, 20:54
Невідомий страждав на сильну депресію
У Ватикані голий чоловік вискочив на вівтар собору на знак протесту проти війни в Україні (фото)
2 червня, 10:44
Ватикан підтвердив візит кардинала Маттео Зуппі до України
Спецпосланець Папи Римського відвідає Україну: деталі
5 червня, 10:24
Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні
Після візиту до Києва посланець Папи Римського зібрався до Москви
12 червня, 07:29

Політика

Глава УГКЦ Святослав розказав, як Папа Римський намагався в останній момент зупинити вторгнення в Україну
Глава УГКЦ Святослав розказав, як Папа Римський намагався в останній момент зупинити вторгнення в Україну
Обама не помітив збройної окупації Криму: Банкова відповіла
Обама не помітив збройної окупації Криму: Банкова відповіла
Окупація Росією Криму: Обама зробив гучну заяву
Окупація Росією Криму: Обама зробив гучну заяву
Влада займеться перевіркою усіх мостів та шляхопроводів в Україні – Зеленський
Влада займеться перевіркою усіх мостів та шляхопроводів в Україні – Зеленський
Трагедія біля укриття: Зеленський анонсував кадрові рішення
Трагедія біля укриття: Зеленський анонсував кадрові рішення
Речник Держприкордонслужби сказав, чому українські прикордонники обстрілюють білоруських картоплею
Речник Держприкордонслужби сказав, чому українські прикордонники обстрілюють білоруських картоплею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
52K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
42K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
30K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
12K
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом
9593
У Хмельницькому прогриміли вибухи

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту