Глава УГКЦ Святослав розказав, як Папа Римський намагався в останній момент зупинити вторгнення в Україну

«Папа особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий контакт з Путіним»

Папа Римський Франциск неодноразово намагався зупинити російське вторгнення в Україну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав.

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Папа особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий телефонний контакт з президентом Путіним. «Він приїхав до посольства, по суті, ламаючи усі протоколи. Бо зазвичай Папа до себе викликає послів, а не їздить по посольствах. Попри усі зусилля, прямого контакту, можливості поговорити з російським президентом йому ніхто не надав», – каже предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав розповів, що Папа намагався вплинути на розвиток подій через Російську православну церкву, патріарха Кирила.

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«Був навіть організований відеозв`язок з ним, де Папа Франциск доволі гостро висловився, за що потім був критикований. Він сказав патріарху Кирилу, що ми є служителями церкви і не можемо бути вівтарниками цивільної влади (вівтарник – прислуговує під час різних богослужінь у вівтарі – «Главком»). Але, що властиво, зупинити цю повномасштабну агресію вже було неможливо. Що далі, адже для того, щоби діяти, потрібно мати інструменти?» – каже священнослужитель.

Головним інструментом впливу на хід тих чи інших історичних подій для Ватикану є діалог, слово, контакти, спілкування, дипломатія. Інших інструментів на політичному рівні Ватикан просто не має. Предстоятель УГКЦ пояснив, що саме через це на дипломатичному рівні Ватикан впродовж тисячоліть в контексті різних воєн займає нейтральну позицію.

«Він ніколи не стає на один, чи інший бік конфлікту, намагаючись бути над ним. Це для того, аби не втрачати можливість діалогу з обома сторонами. Звичайно, нам це трошки було дивно, боляче. Ми хотіли би, щоби Папа однозначно навіть на дипломатичному, політичному рівні став на бік України, засудивши поіменно представників агресора. Хотіли би, аби він чітко сказав, хто – агресор, хто – жертва», – заявив митрополит Київський Святослав.

Проте Ватикан традиційно виконував роль світового арбітра в погодженні різних конфліктів і уживав іншу термінологію.

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«Пізніше ми почули, що нейтральність дипломатична не означала нейтральності моральної. Це свідчить з певних жестів, певних дій Ватикану. Через якийсь час після початку повномасштабної війни в різних інтерв’ю Папа вже чітко і ясно дав зрозуміти, хто є агресор, хто є жертва. Про це свідчать не прямі заяви, а гуманітарні механізми, до яких вдається Папа, аби рятувати життя в Україні. Наприклад, з самого початку повномасштабної війни за посередництвом Святішого отця ми намагалися рятувати життя дітей з різних дитячих будинків, які опинилися на окупованій території. Пам’ятаю зусилля Папи для порятунку українського Маріуполя, не допустити гуманітарної катастрофи величезних масштабів, яка там потім сталася. На жаль, запобігти цьому не вдалося. Натомість було багато успіхів у площині звільнення наших полонених, наших заручників», – розповів митрополит УГКЦ.

Структури Апостольської столиці стали осердям світової гуманітарної акції для того, щоби рятувати життя в Україні. У Маріуполі Святий Престол намагався організувати гуманітарний конвой під проводом свого окремого легата, який би відкрив зелений коридор для евакуації мешканців міста.

«Очевидно, що цей конвой мав рухатися з підконтрольної Україні території і саме туди би забезпечував евакуацію людей. Російська сторона тоді відмовилася пропускати такий конвой навіть під проводом папського спеціального посланця. А всяку гуманітарну допомогу Маріуполю від України назвали аморальною! А так загинуло десятки тисяч людей!» – наголосив предстоятель УГКЦ.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Римський знову закликав українців та росіян «помиритися». Раніше під час меси з нагоди Великодня понтифік помолився за мир для українців: втім, не забув він і про громадян держави-агресорки.