Візит Папи Римського в Україну: посол у Ватикані розкрив деталі

Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані

«Колись Папа скаже, що отримав уві сні боже знамення і прийняв рішення їхати»

Запрошення навідати Київ Папі Римському повторюють постійно: укотре вже його повторив президент України Володимир Зеленський під час візиту у Ватикан. Усі організаційні моменти вже давно залагоджені – залишилося лише дочекатися згоди самого понтифіка. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш.

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Українська сторона готова не лише гарантувати безпеку, але і, розуміючи специфіку ситуації, готова вітати присутність Папи тут у будь-якому форматі.

«Не так, як це класично відбувається, коли є апостольська подорож з урочистими богослужіннями і зустрічами. Це може бути якась локальна символічна зустріч натомість. У вигляді присутності й молитви у тих місцях, які символізували би підтримку з боку Папи», – зауважив дипломат.

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Посольство дуже сподівається, що чергове прохання буде серйозно розглянуте. Офіційно вже все давно залагоджено. Залишається лише дочекатися згоди самого понтифіка.

«Коли мені випадає нагода говорити з ним, я повторюю, що вірю, що колись він прокинеться і скаже: уві сні я отримав боже знамення і прийняв рішення їхати в Україну», – поділився Юраш.

Нагадаємо, що 13 травня президент України Володимир Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

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Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин і була присвячена гуманітарній та політичній ситуації в Україні після війни. Папа Франциск запевнив Зеленського у своїх постійних молитвах. Вони погодилися щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню, і Папа наголосив, зокрема, на необхідності «жестів гуманності» щодо найбільш вразливих, невинних жертв конфлікту.

За традицією, лідери обмінялися подарунками. Папа Римський Франциск подарував президенту Зеленському бронзову скульптуру, яка уособлює оливкову гілку – символ миру. Він також презентував Документ 2019 року про людське братерство за мир у всьому світі та життя разом та том під назвою «Енцикліка про мир в Україні». Зі свого боку, український президент привіз Папі ікону Мадонни, намальовану на пластині бронежилета.

До слова, обидві сторони залишилися задоволеними зустріччю. Президент доклав максимальних зусиль, щоби у деталях презентувати свою формулу миру, і жодної негативної реакції на українське уявлення про мир з боку Святого престолу не було. Натомість було глибоке зацікавлення озвученою формулою. Апостольська столиця готова допомогти втілити у життя окремі аспекти українського бачення: посол України у Ватикані розповів про першу зустріч Папи і Зеленського.

Крім того, посол України у Ватикані розповів, як готувалася зустріч Папи і Зеленського.