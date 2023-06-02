У Ватикані голий чоловік вискочив на вівтар собору на знак протесту проти війни в Україні (фото)

Чоловік заявив, що потерпає через дітей, які гинуть під російськими бомбами

У Соборі Святого Петра у Ватикані чоловік роздягнувся догола та виліз на головний вівтар храму на знак протесту проти війни в Україні. Про це повідомляє Il Messaggero.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ця сцена була знята на мобільні телефони відвідувачами храму та поширена у соцмережах. Присутні разом із жандармами негайно втрутилися, змусили чоловіка знову одягнутися та доставили його до жандармерії для допиту та ідентифікації.

Під час свого протесту чоловік сказав, що потерпає через дітей, які гинуть під російськими бомбами в Україні. Як стало відомо виданню, він страждав від сильної депресії, аж до того, що завдавав собі мікрорани нігтями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що супермодель Аліна Байкова з'явилася в Каннах у футболці «Fuck you Putin». Це лише один із багатьох жестів, за допомогою яких жінка, яка має 3,4 млн підписників в соцмережі, розповідає про війну в Україні.