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У Ватикані голий чоловік вискочив на вівтар собору на знак протесту проти війни в Україні (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Ватикані голий чоловік вискочив на вівтар собору на знак протесту проти війни в Україні (фото)
Невідомий страждав на сильну депресію
фото з відкритих джерел

Чоловік заявив, що потерпає через дітей, які гинуть під російськими бомбами

У Соборі Святого Петра у Ватикані чоловік роздягнувся догола та виліз на головний вівтар храму на знак протесту проти війни в Україні. Про це повідомляє Il Messaggero.

Ця сцена була знята на мобільні телефони відвідувачами храму та поширена у соцмережах. Присутні разом із жандармами негайно втрутилися, змусили чоловіка знову одягнутися та доставили його до жандармерії для допиту та ідентифікації.

Під час свого протесту чоловік сказав, що потерпає через дітей, які гинуть під російськими бомбами в Україні. Як стало відомо виданню, він страждав від сильної депресії, аж до того, що завдавав собі мікрорани нігтями.

Раніше повідомлялося, що супермодель Аліна Байкова з'явилася в Каннах у футболці «Fuck you Putin». Це лише один із багатьох жестів, за допомогою яких жінка, яка має 3,4 млн підписників в соцмережі, розповідає про війну в Україні.

Теги: війна протест Ватикан

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