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Після візиту до Києва посланець Папи Римського зібрався до Москви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після візиту до Києва посланець Папи Римського зібрався до Москви
Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні
фото з відкритих джерел

Маттео Дзуппі хоче провести переговори з представниками уряду та РПЦ

Глава посередницької місії Ватикану з припинення війни РФ проти України кардинал Маттео Дзуппі, який нещодавно повернувся з Києва, планує відвідати Москву. Про це він повідомив у неділю, 11 червня, на конференції «Республіка ідей» у Болоньї, пише DW.

Першою частиною складеного Ватиканом мирної ініціативи став візит посланця Папи Римського Франциска до України, «другою частиною буде поїздка до Москви», цитує кардинала італійський телеканал RaiNews.

За словами Дзуппі, під час візиту до РФ він, як очікується, проведе переговори з представниками уряду та Російської православної церкви.

Говорячи про можливість досягнення миру в Україні, представник Святішого Престолу наголосив: «Не може бути миру без справедливості. Без справедливості світ не триватиме довго, це було б ризиковано. Має бути і мир, і справедливість».

Раніше портал ватиканської інформації Il Sismografo повідомляв, що Київ та Москва погодилися прийняти посланців Франциска, які їдуть говорити про мир.

Згодом стало відомо, що «мирну місію» Ватикана в Україні очолить кардинал Маттео Дзуппі.

6 червня у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Сторони зокрема, обговорили українську формулу миру.

Нагадаємо, мирна ініціатива Ватикану поки остаточно не сформульована

13 травня президент України Володимир Зеленський, який перебував з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин і була присвячена гуманітарній та політичній ситуації в Україні після війни. Папа Франциск запевнив Зеленського у своїх постійних молитвах. Вони погодилися щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню, і Папа наголосив, зокрема, на необхідності «жестів гуманності» щодо найбільш вразливих, невинних жертв конфлікту.

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Теги: Папа Римський війна Україна росія

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