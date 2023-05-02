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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Миротворча місія Папи Римського. Що потрібно про це знати

glavcom.ua
«Папа Римський не сприймається Путіним всерйоз»
фото з відкритих джерел

РФ намагається створити антизахідну коаліцію та розколоти Захід

1. Заява про секретну миротворчу місію з‘явилася після будапештської зустрічі Папи з прем‘єром Угорщини Орбаном на єпископ РПЦ Іларіоном Алфеєвим, колишнім головним дипломатом російської церкви. Важливо звернути увагу, що переведення цього ієрарха в Будапешт багатьма сприймалася як опала. І навіть дехто почав його вписувати  в коло «хороших росіян». Але, ми маємо чітко розуміти - він високопоставлений працівник однієї з російських розвідок і його нинішня місія саме й полягає в тому, щоб з позицій «хорошого росіянина» мати можливість брати участь в таких переговорах.

2. Папа Римський не сприймається Путіним всерйоз. Але, будучи ліваком і навіть прихильником СРСР Франциск потрібен Москві для просування саме російських наративів в католицьких країнах, які не входять в «пояс колективного Заходу».

3. З великою долею імовірності ми можемо говорити, що найближчим часом ми побачимо якісь прояви цієї самої секретної переговорної місії. Напевне, це буде пов‘язано з обміном полонених (тут Папа виступить, як білий голуб миру).

4. Але ми маємо всі розуміти: все, що робить російська світська і церковна дипломатія на цьому фронті - це не про мир. Це виключно про створення антизахідні коаліції та розколу колективного Заходу, де одну з ключових ролей має зіграти Папа Римський.

5. Щодо України, то нам просто треба з тверезою головою дивитися на всі ці процеси. Нічого екстраординарного не відбувається.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Папа Римський росія путін

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