Головна Країна Політика
search button user button menu button

Спецпосланець Папи Римського відвідає Україну: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Спецпосланець Папи Римського відвідає Україну: деталі
Ватикан підтвердив візит кардинала Маттео Зуппі до України
фото з відкритих джерел

Візит кардинала Маттео Зуппі запланований на 5 та 6 червня

Італійський кардинал Маттео Зуппі, якому Папа Римський Франциск доручив виконувати миротворчу місію в Україні, відвідає Київ 5-6 червня. Про це повідомили у Ватикані, передають Reuters. 

«Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Зуппі, архиєпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції, здійснить візит до Києва як посланець Святішого Отця Франциска», – йдеться у заяві пресслужби Ватикану.

Як зазначається, головна мета цього візиту – уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість. У пресслужбі Ватикану повідомили, що Зуппі приїде до Києва вже 5 червня, в українській столиці він пробуде два дні.

Зазначимо, що Маттео Зуппі є президентом Конференції італійських єпископів. Свого часу він брав участь у мирних переговорах щодо врегулювання конфлікту у Мозамбіку.

Нагадаємо, що кардинал Маттео Зуппі назвав війну в Україні «пандемією» і заявив, що всі християни покликані бути миротворцями.

«Ми сьогодні вдячні за його пророцтво, яке так рідко зустрічається сьогодні, коли, говорячи про мир, ми уникаємо займати чиюсь сторону або не визнаємо відповідальності», – сказав представник Папи.

Посол додав, що всі християни покликані зробити свій внесок у встановлення миру: «Війна – це пандемія. Вона стосується всіх нас».

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

Читайте також: Посол України у Ватикані: Папа продовжує сприймати Росію як заблудлу вівцю
Теги: Папа Римський війна Ватикан Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СРСР не врятували, зате виплекали монстра – сьогоднішню Росію, яка давно вже оговталася від того лихоліття і знову, як колись СРСР, загрожує світу
Як довго Росія становитиме для нас загрозу
31 травня, 12:02
Спортсмени виступають проти участі громадян країн-агресорів у змаганнях
Українські гімнасти просять Бельгію не допускати росіян і білорусів до Чемпіонату світу
8 травня, 23:23
Естонська лідерка закликала країни ЄС продовжувати підтримувати Україну
РФ має вийти з України, як СРСР з Афганістану – прем’єрка Естонії
15 травня, 16:23
Військові Ірландії проводять базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів
Ірландські військові почали тренувати ЗСУ на Кіпрі
10 травня, 19:17
Росія в ООН хоче «засудити» постачання Україні західними союзниками 
Радбез ООН скликає засідання на вимогу Росії
17 травня, 07:25
М’ясорубка для армії РФ: США оцінили втрати росіян під Бахмутом
М’ясорубка для армії РФ: США оцінили втрати росіян під Бахмутом
24 травня, 20:55
Анатолій Шарій вибачився за те, що брехав останні вісім років
«Це була помилка». Проросійський блогер Шарій вибачився за підтримку Росії (відео)
29 травня, 13:16
У травні дипломат Лі Хуей провів перемовини у низці європейських країн
Китай хоче відправити до Європи ще одну «миротворчу» делегацію
3 червня, 10:44
Розмінування триває вже кілька тижнів
Контрнаступ все ближче. ЗСУ приступили до розмінування на лінії фронту
2 червня, 20:03

Політика

Спецпосланець Папи Римського відвідає Україну: деталі
Спецпосланець Папи Римського відвідає Україну: деталі
У Миколаєві скандал із зупинками-укриттями: активісти звинувачують владу у розкраданні коштів
У Миколаєві скандал із зупинками-укриттями: активісти звинувачують владу у розкраданні коштів
Чи оголосять про початок контрнаступу: відповідь Міноборони
Чи оголосять про початок контрнаступу: відповідь Міноборони
«Вони могли творити історію». Зеленський показав відео із дітьми, яких вбила Росія
«Вони могли творити історію». Зеленський показав відео із дітьми, яких вбила Росія
У Сенегалі спалахнули сутички між опозицією та поліцією: є загиблі
У Сенегалі спалахнули сутички між опозицією та поліцією: є загиблі
«Дипломатичний вихід»: Зеленський назвав умову, за якої готовий домовлятися з Росією
«Дипломатичний вихід»: Зеленський назвав умову, за якої готовий домовлятися з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
127K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
31K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
26K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
13K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту