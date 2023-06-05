Спецпосланець Папи Римського відвідає Україну: деталі

Візит кардинала Маттео Зуппі запланований на 5 та 6 червня

Італійський кардинал Маттео Зуппі, якому Папа Римський Франциск доручив виконувати миротворчу місію в Україні, відвідає Київ 5-6 червня. Про це повідомили у Ватикані, передають Reuters.

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«Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Зуппі, архиєпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції, здійснить візит до Києва як посланець Святішого Отця Франциска», – йдеться у заяві пресслужби Ватикану.

Як зазначається, головна мета цього візиту – уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість. У пресслужбі Ватикану повідомили, що Зуппі приїде до Києва вже 5 червня, в українській столиці він пробуде два дні.

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Зазначимо, що Маттео Зуппі є президентом Конференції італійських єпископів. Свого часу він брав участь у мирних переговорах щодо врегулювання конфлікту у Мозамбіку.

Нагадаємо, що кардинал Маттео Зуппі назвав війну в Україні «пандемією» і заявив, що всі християни покликані бути миротворцями.

«Ми сьогодні вдячні за його пророцтво, яке так рідко зустрічається сьогодні, коли, говорячи про мир, ми уникаємо займати чиюсь сторону або не визнаємо відповідальності», – сказав представник Папи.

Посол додав, що всі християни покликані зробити свій внесок у встановлення миру: «Війна – це пандемія. Вона стосується всіх нас».

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Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.