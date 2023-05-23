Посол Папи Римського назвав війну в Україні «пандемією»

Маттео Зуппі наголосив, що Франциск аж ніяк не був нейтральним, вимагаючи миру

«Війна – це пандемія. Вона стосується всіх нас»

Представник Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі охарактеризував війну в Україні, як «пандемію». Про це передає Associated Press.

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Зазначається, що у своїх перших публічних заявах після призначення посланником по Україні кардинал Зуппі закликав до створення культури миру, щоб відповісти на «глибоку тривогу, іноді невиражену, часто непочуту, народів, які потребують миру».

Зуппі нагадав про часті емоційні висловлювання солідарності понтифіка з замученим українським народом. За його словами, Франциск аж ніяк не був нейтральним, вимагаючи миру.

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«Ми сьогодні вдячні за його пророцтво, яке так рідко зустрічається сьогодні, коли, говорячи про мир, ми уникаємо займати чиюсь сторону або не визнаємо відповідальності», – сказав представник Папи.

Посол додав, що всі християни покликані зробити свій внесок у встановлення миру: «Війна – це пандемія. Вона стосується всіх нас».

«Церква і християни вірять в мир, ми всі покликані бути миротворцями, тим більше в жахливому штормі конфліктів», – додав він.

Раніше посол України у Ватикані сказав, як змінилося ставлення Папи до Гундяєва.