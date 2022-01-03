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    Посол у Ватикані: Росія робить усе, аби зірвати візит Папи Римського до України

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    Понтифік може відвідати Україну вже у 2022 році - Посол у Ватикані: Росія робить усе, аби зірвати візит Папи Римського до України
    Понтифік може відвідати Україну вже у 2022 році
    фото: nta.ua

    «Нині ми виходимо на той етап, коли для глави католицької церкви пріоритетною стає українська тематика»

    Російська дипломатія, і церковна, і світська, робить усе, щоби візит Папи Римського до України, який прагне організувати наша держава, не відбувся. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів новопризначений посол України в Ватикані Андрій Юраш.

    Дипломат зазначив, що, зокрема, намагання зірвати візит понтифіка до України здійснює митрополит РПЦ Іларіон, який фактично є главою МЗС РПЦ. Подібним чином висловлюється і посол Росії у Ватикані.

    «Але глобальні речі не можуть бути детерміновані якимось одним моментом, однією заявою, одним бажанням чи спонуканням. Завжди домінує комплексний вимір. Ми маємо справу з питаннями, у яких надскладна внутрішня структура», – зазначив Юраш.

    Посол також нагадав, що минулий візит понтифіка до України відбувся ще за часів папства Івана Павла ІІ, а за 20 років, що минули з того часу, ми маємо вже третього Папу.

    «Після початку війни, російської агресії була складна ситуація в нашій державі. Нині ми виходимо на той етап, коли для римського архієрея, глави католицької церкви пріоритетною стає саме українська тематика», – підсумував Андрій Юраш.

    Раніше було названо ймовірну дату зустрічі Папи Римського та патріарха РПЦ.

    Папа Римський зазначив, що новий рік починається «під знаком матері» і наголосив на необхідності припинення насильства над жінками. Також повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Сході України.

    Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

    Читайте також інтерв'ю: Посол України у Ватикані: Росія потужно працює, аби зірвати візит Папи Римського
    Теги: Росія дипломатія Папа Римський РПЦ посол Україна Андрій Юраш
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    Посол у Ватикані: Росія робить усе, аби зірвати візит Папи Римського до України