Глава Запорізької ОВА прокоментував ймовірність розпуску обласної ради

«З березня 2022 року обласні депутати на змогли зібратися на сесію»

Розпуску Запорізької обласної ради не планується, так як повноваження ради на час воєнного стану передаються обласній військовій адміністрації. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Як стало відомо, кілька днів тому Комітет з питань оборони рекомендував Верховній Раді призупинити повноваження Запорізької обласної ради до кінця війни. Відповідно, усі повноваження можуть перейти до голови Запорізької обласної військової адміністрації. Підставою для такого рішення стала відсутність кворуму для проведення сесійних засідань.

Іван Федоров підвердив, що з березня 2022 року обласні депутати на змогли зібратися на сесію.

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«Через це не прийнято ряд важливих рішень, які стосуються життєдіяльності комунальних підприємств, закладів освіти та медичної сфери. Це суперечить законодавству та просто неприпустимо у прифронтовій області», – наголосив очільник області.

Однак Іван Федоров додав, що навіть у такому випадку про «розпуск» обласної ради не йдеться. За його словами, повноваження обласної ради тимчасово на час воєнного стану +30 днів після його завершення, передаються обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області.

«Окупант кожну людину, яка розмовляє українською, вважає ворогом. Звичайно, ворог робить усе, щоби українізація була десь у далекому минулому, щоби була лише русифікація. З іншого боку, чи є люди, які розмовляють українською? Так, є. Здебільшого це сільське населення, яке залишається на окупованій території. Чи забирає ворог в полон людину, яка розмовляє українською? Ні. Але утискає у правах», – наголосив Іван Федоров.

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Стало відомо, що на території Запорозької області офіційно зареєстровано 900 повідомлень про полон, але фактична чисельність полонених людей як мінімум вдвічі більша.