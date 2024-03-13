Новий глава Запорізької ОВА: Реальна кількість полонених в окупації удвічі більша за офіційні дані

Іван Федоров: «Коли ворог бере наших людей у полон, він робить усе для того, щоби родичі не заявляли нічого про цю людину»

На території Запорозької області офіційно зареєстровано 900 повідомлень про полон, але фактична чисельність полонених людей як мінімум вдвічі більша. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що стосується тих, які в полоні, то офіційно зареєстрованих повідомлень про полон на території окупованої частини Запорізької області приблизно 900 людей. Але фактично ця чисельність буде щонайменше удвічі більшою», – наголосив він.

Федоров пояснив, родичі полонених бояться заявляти через погрози окупантів. Ті обіцяють, що перебування людини у полоні буде складнішим у випадку, якщо про неї все ж повідомлять.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у російському полоні перебуває 28 тисяч громадян України. Він пропонує створити коаліцію для повернення цивільних. Дмитро Лубінець зазначає, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом. Через це Україна шукає нові підходи.

Як раніше повідомлялося, до тисячі солдатів ЗСУ могли потрапити в полон під час відступу Збройних Сил України з Авдіївки. Прог це пише The New York Times, посилаючись на оцінки самих військових та високопосадовців західних чиновників. Оцінки числа українських військових, які потрапили в полон і зникли безвісти, різняться. Двоє солдатів назвали цифри в діапазоні від 850 до тисячі людей.