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Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області
Окупанти кожну людину, яка розмовляє українською, вважають ворогом
фото з відкритих джерел

Іван Федоров: Окупанти на Запоріжжі утискають права українськомовних

Українською мовою на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя майже ніхто не говорить, а окупанти вважають україномовних людей ворогами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Окупант кожну людину, яка розмовляє українською, вважає ворогом. Звичайно, ворог робить усе, щоби українізація була десь у далекому минулому, щоби була лише русифікація. З іншого боку, чи є люди, які розмовляють українською? Так, є. Здебільшого це сільське населення, яке залишається на окупованій території. Чи забирає ворог в полон людину, яка розмовляє українською? Ні. Але утискає у правах», – наголосив він.

Федоров додав, що на співпрацю з окупантами погодилася невелика кількість вчителів. Як приклад він навів Мелітополь, де з 2800 співробітників освіти на співпрацю погодились 300, з яких більшість – це технічні працівники та охоронці.

Нагадаємо, загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створили 159 первинок «Руху перших» для нав'язування проросійських наративів українським дітям. У проросійське навчання, за словами Федорова, було втягнуто майже три тисячі наших дітей. РФ називає їх «послідовниками традицій піонерії».

Як раніше повідомлялося, росіяни роблять усе можливе, щоби людям з думками про Україну на території тимчасового окупованої Запорізької області було жити максимально некомфортно. Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що ворог бере людей з Російської Федерації і перевозить їх на тимчасово окуповану територію України. Він зазначив, що на території окупованого Мелітополя завезли близько 50-60 тис. людей, та додав, що в області їх значно більше.

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