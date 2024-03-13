Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області

Іван Федоров: Окупанти на Запоріжжі утискають права українськомовних

Українською мовою на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя майже ніхто не говорить, а окупанти вважають україномовних людей ворогами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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«Окупант кожну людину, яка розмовляє українською, вважає ворогом. Звичайно, ворог робить усе, щоби українізація була десь у далекому минулому, щоби була лише русифікація. З іншого боку, чи є люди, які розмовляють українською? Так, є. Здебільшого це сільське населення, яке залишається на окупованій території. Чи забирає ворог в полон людину, яка розмовляє українською? Ні. Але утискає у правах», – наголосив він.

Федоров додав, що на співпрацю з окупантами погодилася невелика кількість вчителів. Як приклад він навів Мелітополь, де з 2800 співробітників освіти на співпрацю погодились 300, з яких більшість – це технічні працівники та охоронці.

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Нагадаємо, загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створили 159 первинок «Руху перших» для нав'язування проросійських наративів українським дітям. У проросійське навчання, за словами Федорова, було втягнуто майже три тисячі наших дітей. РФ називає їх «послідовниками традицій піонерії».

Як раніше повідомлялося, росіяни роблять усе можливе, щоби людям з думками про Україну на території тимчасового окупованої Запорізької області було жити максимально некомфортно. Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що ворог бере людей з Російської Федерації і перевозить їх на тимчасово окуповану територію України. Він зазначив, що на території окупованого Мелітополя завезли близько 50-60 тис. людей, та додав, що в області їх значно більше.