Холодницький пішов у відпустку другий раз за пів року
Голова САП не буде працювати до 20 січня
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який у листопаді отримав 240 тис. гривень при окладі майже в чотири рази менше, пішов у відпустку до 20 січня.
Про це пишуть Українські новини з посиланням на джерело в офісі Генеральної прокуратури.
«Він у відпустці до 20 січня», - сказав співрозмовник.
Він не уточнив, де Холодницький проводить відпустку.
При цьому інше інформоване джерело повідомило, що Холодницький взяв невикористану відпустку за 2015 рік.
Нагадаємо, що Холодницький також брав відпустку з кінця серпня до 16 вересня. За словами співрозмовника, Холодницький провів її в Україні.
Раніше повідомлялося, що Холодницький купив телевізор за 112 тисяч гривень. Повідомлялося, в жовтні він отримав зарплату на 91 тис. грн більше, ніж у вересні.