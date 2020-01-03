Холодницький пішов у відпустку другий раз за пів року



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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Голова САП не буде працювати до 20 січня

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який у листопаді отримав 240 тис. гривень при окладі майже в чотири рази менше, пішов у відпустку до 20 січня.

Про це пишуть Українські новини з посиланням на джерело в офісі Генеральної прокуратури.

«Він у відпустці до 20 січня», - сказав співрозмовник.

Він не уточнив, де Холодницький проводить відпустку.

При цьому інше інформоване джерело повідомило, що Холодницький взяв невикористану відпустку за 2015 рік.

Нагадаємо, що Холодницький також брав відпустку з кінця серпня до 16 вересня. За словами співрозмовника, Холодницький провів її в Україні.

Раніше повідомлялося, що Холодницький купив телевізор за 112 тисяч гривень. Повідомлялося, в жовтні він отримав зарплату на 91 тис. грн більше, ніж у вересні.