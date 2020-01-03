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    Політика

    Холодницький пішов у відпустку другий раз за пів року

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    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький - Холодницький пішов у відпустку другий раз за пів року
    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

    Голова САП не буде працювати до 20 січня

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який у листопаді отримав 240 тис. гривень при окладі майже в чотири рази менше, пішов у відпустку до 20 січня.

    Про це пишуть Українські новини з посиланням на джерело в офісі Генеральної прокуратури.

    «Він у відпустці до 20 січня», - сказав співрозмовник.

    Він не уточнив, де Холодницький проводить відпустку.

    При цьому інше інформоване джерело повідомило, що Холодницький взяв невикористану відпустку за 2015 рік.

    Нагадаємо, що Холодницький також брав відпустку з кінця серпня до 16 вересня. За словами співрозмовника, Холодницький провів її в Україні.

    Раніше повідомлялося, що Холодницький купив телевізор за 112 тисяч гривень. Повідомлялося, в жовтні він отримав зарплату на 91 тис. грн більше, ніж у вересні.

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