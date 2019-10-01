Холодницький купив телевізор за 112 тисяч гривень
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький
Телевізор марки Samsung Холодницький купив у вересні
Заступник генпрокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький - купив телевізор за 112 тисяч гривень.
Про це сказано в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Телевізор марки Samsung Холодницький купив 19 вересня.
Також Холодницький задекларував 93 тисяч гривень зарплати за вересень.
Нагадаємо, Холодницький у липні заробив на 80 тисяч більше, ніж Луценко.