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    Економіка та фінанси

    Холодницький купив телевізор за 112 тисяч гривень

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    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький - Холодницький купив телевізор за 112 тисяч гривень
    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

    Телевізор марки Samsung Холодницький купив у вересні

    Заступник генпрокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький - купив телевізор за 112 тисяч гривень.

    Про це сказано в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

    Телевізор марки Samsung Холодницький купив 19 вересня.

    Також Холодницький задекларував 93 тисяч гривень зарплати за вересень.

    Нагадаємо, Холодницький у липні заробив на 80 тисяч більше, ніж Луценко.

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