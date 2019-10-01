Холодницький купив телевізор за 112 тисяч гривень



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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Телевізор марки Samsung Холодницький купив у вересні

Заступник генпрокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький - купив телевізор за 112 тисяч гривень.

Про це сказано в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Телевізор марки Samsung Холодницький купив 19 вересня.

Також Холодницький задекларував 93 тисяч гривень зарплати за вересень.

Нагадаємо, Холодницький у липні заробив на 80 тисяч більше, ніж Луценко.