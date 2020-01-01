В Україні більше не діє депутатська недоторканність
Стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність
З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності.
Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
У той же час, згідно з новою редакцією статті 80 Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ДБР.
Як повідомлялось, на засіданні Верховної Ради 18 грудня 2019 депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.
Натомість НАБУ і САП просили Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів. Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.