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    Політика

    В Україні більше не діє депутатська недоторканність

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    Нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті, за винятком відповідальності за образу чи наклеп - В Україні більше не діє депутатська недоторканність
    Нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті, за винятком відповідальності за образу чи наклеп

    Стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність

    З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності.

    Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

    У той же час, згідно з новою редакцією статті 80 Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

    Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ДБР.

    Як повідомлялось, на засіданні Верховної Ради 18 грудня 2019 депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.

    Натомість НАБУ і САП просили Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості.

    Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів. Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.

    Верховна Рада депутат НАБУ закон політика САП розслідування депутатська недоторканність
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