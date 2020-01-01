В Україні більше не діє депутатська недоторканність



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Нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті, за винятком відповідальності за образу чи наклеп

Стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності.

Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

У той же час, згідно з новою редакцією статті 80 Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ДБР.

Як повідомлялось, на засіданні Верховної Ради 18 грудня 2019 депутати проголосували за скасування недоторканності народних депутатів. За законопроєкт проголосував 291 депутат.

Натомість НАБУ і САП просили Зеленського ветувати закон щодо нібито зняття депутатської недоторканості.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недоторканності народних депутатів. Документ спрямований на гармонізацію положень законодавчих актів з відповідними конституційними нормами.