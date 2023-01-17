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Головне за ніч: вибухи у російському Бєлгороді та виправдовування Арестовича

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: вибухи у російському Бєлгороді та виправдовування Арестовича
Радник ОПУ попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії
фото з відкритих джерел

Арестович висловив думку, що така сильна реакція на його заяву, є наслідком роботи «бот-мереж»

«Главком» зібрав головні новини ночі 17 січня. Сьогодні вночі у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Також радник Офісу президента Олексій Арестович визнав свою помилку, коли заявляв про збиття російської ракети у Дніпрі українською ППО.

Росія намагається перехопити ініціативу у війні

Головне за ніч: вибухи у російському Бєлгороді та виправдовування Арестовича фото 1

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні проти України. Тому Києву потрібні нові постачання озброєнь.

«Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень», – заявив він.

Олексій Арестович шукає винних

Радник Офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма.

«Це серйозна помилка і з цим нічого не зробиш, вона така як є», – сказав Арестович і додав, що тепер її треба розібрати та не допускати надалі.

Водночас він сказав, що допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала.

Проте Арестович висловив думку, що така сильна реакція є наслідком роботи «бот-мереж», які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та Росією.

«Це організована кампанія, яку мимоволі підхопила хвиля людей, травмованих цим злочином», – сказав він.

Радник ОПУ все ж таки попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії, жителів Дніпра, а також у тих українців, яких його слова зачепили особисто.

Обстріл Херсона і Краматорська

Головне за ніч: вибухи у російському Бєлгороді та виправдовування Арестовича фото 2

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 17 січня, пролунали гучні вибухи. У регіоні повітряна тривога не оголошувалась. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Згідно з повідомленнями, у місті було чути щонайменше два вибухи. Про їхні причини та наслідки поки що нічого не повідомлялося.

Також у вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів. Про це повідомили місцеві соцмережі.

Окупанти, ймовірно, б'ють із важкої артилерії та РСЗВ. Також повідомляється про вибухи у Каховському районі. Мешканців просять якомога далі триматися від вікон.

Офіційної інформації наразі немає.

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується

Головне за ніч: вибухи у російському Бєлгороді та виправдовування Арестовича фото 3

На Запорізькій АЕС відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів. Також ситуація погіршується і з технічної точки зору. Таку заяву зробив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі «Суспільного».

За його словами, зараз станція не працює, лише отримує енергію з українського боку.

«Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян», – сказав Галущенко.

Міністр сказав, що на ЗАЕС перебувають близько шість тис. осіб, але вони обмежені у допуску на станцію.

«Сам допуск – там десь 2,5-3 тисячі, до окупації було 11 тисяч», – сказав Галущенко.

Додаткова умова США щодо постачання Україні Patriot

Головне за ніч: вибухи у російському Бєлгороді та виправдовування Арестовича фото 4

Постачання Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ. Таку заяву зробила конгресвумен, співголова Українського кокусу нижньої палати Конгресу Марсі Каптур в інтерв'ю «Голосу Америки».

Вона зазначила, що вражена українськими Збройними силами, як і решта світу.

«Я вважаю, що один із найважливіших аспектів, пов'язаних зі складними системами озброєнь, подібними до цієї, – отримання належної підготовки тими, хто ними управлятиме. Це має відбуватися поступово. Не можна розраховувати на диво, яке станеться за одну ніч, але, думаю, і українські, і американські військові розуміють, які саме зусилля від них потрібні», – сказала Каптур.

«Бавовна» у російському Бєлгороді

Головне за ніч: вибухи у російському Бєлгороді та виправдовування Арестовича фото 5

Вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона. Відповідна інформація з'явилась у Telegram губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова.

«Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає», – йдеться у заяві.

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Теги: росія Запорізька АЕС Олексій Арестович Херсон Україна Володимир Зеленський обстріл Донеччина Дніпро війна зброя США Бєлгород

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