Головне за ніч: вибухи у російському Бєлгороді та виправдовування Арестовича

Радник ОПУ попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії

Арестович висловив думку, що така сильна реакція на його заяву, є наслідком роботи «бот-мереж»

«Главком» зібрав головні новини ночі 17 січня. Сьогодні вночі у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Також радник Офісу президента Олексій Арестович визнав свою помилку, коли заявляв про збиття російської ракети у Дніпрі українською ППО.

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Росія намагається перехопити ініціативу у війні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні проти України. Тому Києву потрібні нові постачання озброєнь.

«Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень», – заявив він.

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Олексій Арестович шукає винних

Радник Офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма.

«Це серйозна помилка і з цим нічого не зробиш, вона така як є», – сказав Арестович і додав, що тепер її треба розібрати та не допускати надалі.

Водночас він сказав, що допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала.

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Проте Арестович висловив думку, що така сильна реакція є наслідком роботи «бот-мереж», які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та Росією.

«Це організована кампанія, яку мимоволі підхопила хвиля людей, травмованих цим злочином», – сказав він.

Радник ОПУ все ж таки попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії, жителів Дніпра, а також у тих українців, яких його слова зачепили особисто.

Обстріл Херсона і Краматорська

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 17 січня, пролунали гучні вибухи. У регіоні повітряна тривога не оголошувалась. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Згідно з повідомленнями, у місті було чути щонайменше два вибухи. Про їхні причини та наслідки поки що нічого не повідомлялося.

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Також у вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів. Про це повідомили місцеві соцмережі.

Окупанти, ймовірно, б'ють із важкої артилерії та РСЗВ. Також повідомляється про вибухи у Каховському районі. Мешканців просять якомога далі триматися від вікон.

Офіційної інформації наразі немає.

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується

На Запорізькій АЕС відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів. Також ситуація погіршується і з технічної точки зору. Таку заяву зробив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі «Суспільного».

За його словами, зараз станція не працює, лише отримує енергію з українського боку.

«Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян», – сказав Галущенко.

Міністр сказав, що на ЗАЕС перебувають близько шість тис. осіб, але вони обмежені у допуску на станцію.

«Сам допуск – там десь 2,5-3 тисячі, до окупації було 11 тисяч», – сказав Галущенко.

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Додаткова умова США щодо постачання Україні Patriot

Постачання Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ. Таку заяву зробила конгресвумен, співголова Українського кокусу нижньої палати Конгресу Марсі Каптур в інтерв'ю «Голосу Америки».

Вона зазначила, що вражена українськими Збройними силами, як і решта світу.

«Я вважаю, що один із найважливіших аспектів, пов'язаних зі складними системами озброєнь, подібними до цієї, – отримання належної підготовки тими, хто ними управлятиме. Це має відбуватися поступово. Не можна розраховувати на диво, яке станеться за одну ніч, але, думаю, і українські, і американські військові розуміють, які саме зусилля від них потрібні», – сказала Каптур.

«Бавовна» у російському Бєлгороді

Вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона. Відповідна інформація з'явилась у Telegram губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова.

«Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає», – йдеться у заяві.