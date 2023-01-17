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Конфлікт між міноборони РФ та «Вагнером» набирає обертів – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Конфлікт між міноборони РФ та «Вагнером» набирає обертів – висновок ISW
Критика Пригожина міноборони Росії стає дедалі зухвалішою
фото з відкритих джерел

Аналітики переконані, що президент Росії Володимир Путін приписав успіх на передовій міністерству оборони

Кремль продовжує публічно заперечувати заяви засновника та куратора ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про те, що лише найманці брали участь у захопленні Соледарі. Водночас «кухар Путіна» намагається підірвати довіру до Міноборони РФ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, президент Росії Володимир Путін приписав успіх на передовій міністерству оборони.

Заява Путіна транслювалася у прямому ефірі на державному телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що раніше глава Кремля утримувався від коментарів про тактичні успіхи в Україні, вважають експерти.

Путін, можливо, також прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль за традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах.

Міноборони Росії, у свою чергу, також продовжувало повідомляти про те, що штурмові загони Південного військового округу та повітрянодесантні війська атакують українські позиції навколо Бахмута, і, ймовірно, навмисно виключило згадку сил «Вагнера» у своєму щоденному брифінгу.

У свою чергу офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина у навмисному викритті конфлікту між міноборони Росії та «Вагнером» у російському інформаційному просторі.

Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та міноборони Росії, заявивши 16 січня, що ці повідомлення є «продуктами інформаційних маніпуляцій».

Пєсков, проте, додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від «ворогів» Росії, Кремль має «друзів», які також поводяться аналогічним чином.

Аналітики вважають, що заява Пєскова могла бути негласно адресована Пригожину, чия критика міноборони Росії стає дедалі зухвалішою.

Пригожин заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК «Вагнера» продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, вважають експерти.

Конфлікт між міноборони РФ та «Вагнером» набирає обертів – висновок ISW фото 1

Інші ключові висновки аналітиків ISW:

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна перебуває у вирішальній фазі, але це не означає, що російські сили планують задіяти всі ресурси в майбутніх діях.

  • Відомий блогер відродив до лютого 2022 року дискусії щодо наміру Кремля повернути до влади в Україні близького союзника Путіна Віктора Медведчука.

  • Призначення начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова командувачем театру військових дій російських військ в Україні, зокрема, не викликало значної хвилі критики у дискурсі російських націоналістичних блогерів.

  • Російські сили продовжували завдавати локальних ударів щодо повернення втрачених позицій у районі Сватове та на Куп'янському напрямку, тоді як українські сили продовжували наступальні операції у районі Кремінної.

  • Російські сили досягли додаткових територіальних успіхів на північ від Бахмута і, можливо, посилюють атаки на південь від міста.

  • Російські сили продовжували наземні атаки в районі Авдіївки та Донецька.

  • Російські сили продовжували зусилля щодо накопичення живої сили на лівобережжі Херсонської області та розробки нових логістичних маршрутів між Росією та півднем України.

  • Низька дисципліна в російських військах, як і раніше, становить пряму небезпеку для російських солдатів і обмежує ефективність сил.

Раніше повідомлялось, що Норвегія скасовує низку військових навчань через зменшення загрози від РФ.

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Теги: росія війна Міноборони РФ Україна ПВК Вагнера конфлікт

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