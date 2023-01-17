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Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Юрій Лящук
glavcom.ua
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних
Радник ОПУ попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії
фото з відкритих джерел

Арестович висловив думку, що така сильна реакція на його заяву, є наслідком роботи «бот-мереж»

Радник Офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма. Про це він розповів в ефірі спільної програми із правозахисником Марком Фейгіним, 16 січня.

«Це серйозна помилка і з цим нічого не зробиш, вона така як є», – сказав Арестович і додав, що тепер її треба розібрати та не допускати надалі.

Водночас він сказав, що допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала.

Проте Арестович висловив думку, що така сильна реакція є наслідком роботи «бот-мереж», які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та Росією.

«Це організована кампанія, яку мимоволі підхопила хвиля людей, травмованих цим злочином», – сказав він.

Радник ОПУ все ж таки попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії, жителів Дніпра, а також у тих українців, яких його слова зачепили особисто.

Нагадаємо, радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Пізніше Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав.

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Теги: війна Дніпро обстріл Україна ракета Олексій Арестович

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