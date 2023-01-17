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Постачання Patriot Україні: США назвали додаткову умову

Юрій Лящук
glavcom.ua
Постачання Patriot Україні: США назвали додаткову умову
Українські військові готуються працювати з Patriot
фото з відкритих джерел

Марсі Каптур впевнена, що Україна продовжуватиме отримувати двопартійну підтримку з боку США

Постачання Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ. Таку заяву зробила конгресвумен, співголова Українського кокусу нижньої палати Конгресу Марсі Каптур в інтерв'ю «Голосу Америки».

Вона зазначила, що вражена українськими Збройними силами, як і решта світу.

«Я вважаю, що один із найважливіших аспектів, пов'язаних зі складними системами озброєнь, подібними до цієї, – отримання належної підготовки тими, хто ними управлятиме. Це має відбуватися поступово. Не можна розраховувати на диво, яке станеться за одну ніч, але, думаю, і українські, і американські військові розуміють, які саме зусилля від них потрібні», – сказала Каптур.

Конгресвумен впевнена, що Україна продовжуватиме отримувати двопартійну підтримку з боку США.

«Це найбільший конфлікт на території європейського континенту з часів Другої світової війни. Це серйозний та визначальний момент у світовій історії та США», – додала вона.

Як повідомлялося раніше, українські захисники пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка буде тривати протягом декількох місяців.

Українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі. Там США проводять тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО з власними військовими. Це місце є одним із чотирьох для базової підготовки армії. Там також знаходиться артилерійська школа, яка понад століття навчає військовослужбовців.

За словами помічника міністра оборони Лаури Купер, підготовка українських військових буде тривати декілька місяців. «Я не можу назвати точні терміни завершення навчання», – сказала вона.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. 

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Теги: США війна Україна системи ППО

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