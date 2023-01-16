Росія намагається перехопити ініціативу у війні – Зеленський (відео)

Зеленський закликавпартнерів не зволікати з ухваленням важливих для України рішень

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні проти України. Тому Києву потрібні нові постачання озброєнь. Таку заяву зробив президент України під час вечірнього відеозвернення.

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«Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень», – заявив він.

Президент наголосив, що сьогодні добрий приклад подала Велика Британія.

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«Оголошено про новий пакет оборонної допомоги – те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем’єр-міністром Ріші Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну та своєчасну підтримку», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Зеленський пережив понад 12 замахів на своє життя.

Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.