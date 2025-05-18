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«Головний українець» Румунії назвав найбільш впливові національні меншини у цій державі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Головний українець» Румунії назвав найбільш впливові національні меншини у цій державі
Микола-Мирослав Петрецький, президент Союзу українців Румунії, під час виступу у румунському парламенті
фото надане Миколою-Мирославом Петрецьким

Микола-Мирослав Петрецький: Загалом у Румунії визнано 20 нацменшин

Українська національна меншина в Румунії – третя за кількістю громадян. Це понад 45 тис. етнічних українців, які компактно проживаючи в тринадцяти повітах Румунії. І вони можуть в цих регіонах впливати на певні результати. Найбільше після угорців і ромів. Про це розповів президент Союзу українців в Румунії Микола-Мирослав Петрецький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Загалом у Румунії визнано 20 нацменшин, і діє унікальна системи представництва. Національні меншини мають право на одного представника в парламенті. Якщо ж говоримо про угорців, у них є можливість йти як партія, бо їх багато. І, таким чином, вони мають представників як у Сенаті, так і в Палаті депутатів, мають свою групу угорців. (Демократичний союз угорців Румунії UDMR – політична партія в Румунії, яка виражає інтереси угорської меншини – ред.) А інші нацменшини, як роми, українці, словаки, серби мають право на одного представника. На даний момент група національних меншин у парламенті складається з 18 депутатів, тобто це значний вплив. В угорської національної меншини – більше представників», – пояснив президент Союзу українців в Румунії.

За словами Миколи-Мирослава Петрецького, на місцевих виборах представники української нацменшини також балотуються.

«І, фактично, у всіх повітах, де в нас є достатня кількість людей, є наші представники: мери, заступники мерів, є радники, більшість у сільських радах. Таким чином, ми можемо допомагати нашим українським селам в Румунії. Фактично, ця система допомагає національним меншинам обирати шляхи розвитку і допомагати», – каже «головний українець» Румунії.

Нагадаємо, Союз українців у Румунії заявляє про використання української діаспори для підтримки ультраправого кандидата на президентських виборах Джордже Сіміона. Фейкова організація українців Румунії розповсюджує інформацію в онлайн-середовищі з метою вплинути на голоси українських виборців, – стверджує президент Союзу українців у Румунії Микола-Мирослав Петрецький. Інформацію про це українці передали до румунських правоохоронних структур.

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Теги: вибори Румунія українці президент

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