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Трамп розгнівав католиків: що стало причиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп розгнівав католиків: що стало причиною
Білий дім відкинув звинувачення, що Трамп насміхається з папства
фото: The White House/Facebook

«Не насміхайтеся з нас», – ідеться у дописі католицької конференції штату Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп отримав хвилю критики на свою адресу через згенероване фото в образі Папи Римського. Як інформує «Главком», про це пише BBC.

Організація, що представляє єпископів Нью-Йорка, заявила, що не бачить «нічого смішного» у зображенні, яке поширили офіційні сторінки Трампа та Білого дому в соцмережах.

Трамп розгнівав католиків: що стало причиною фото 1

«У цьому зображенні немає нічого розумного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, і кардинали ось-ось розпочнуть урочистий конклав, щоб обрати нового наступника Святого Петра. Не насміхайтеся з нас», – ідеться у дописі католицької конференції штату Нью-Йорк.

Колишній прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив, що ШІ-зображення Трампа «ображає вірян, інституції та демонструє, що лідеру світових правих подобається грати роль клоуна».

Білий дім відкинув звинувачення, що Трамп насміхається з папства.

«Президент Трамп прилетів до Італії, щоб віддати шану Папі Франциску та бути присутнім на його похороні, і він був переконаним захисником католиків та релігійної свободи», – сказала прессекретарка Керолайн Лівітт.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

Також «Главком» поспілкувався із Віталієм Кривицьким, очільником Києво-Житомирської дієцезії. Він розповів про смерть Папи Франциска, його особистість, ставлення до України, а також те, хто може замінити його на Святому престолі.

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Теги: Папа Римський Дональд Трамп смерть президент

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