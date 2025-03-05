Румунія видворяє двох російських дипломатів

МЗС Румунії висилає росіян через діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини

Росіяни є пов’язаними зі справою скандального політика Джорджеску

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило двох дипломатів РФ персонами нон грата через діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на сайті румунського МЗС.

Зокрема, персонами нон грата в Румунії оголошено військового, повітряного та військово-морського аташе Російської Федерації в Бухаресті Олександра Чуприну, а також його заступника Євгена Ігнатьєва.

Як передають румунські ЗМІ, Ігнатьєв фігурує у справі, пов'язаній із проросійським політиком, колишнім кандидатом у президенти Румунії Келіном Джорджеску.

Нагадаємо, самого Келіна Джорджеску румунські правоохоронці затримували 26 лютого. Його звинуватили в підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації, прославлянні людей, обвинувачених у геноцидах та воєнних злочинах, створенні антисемітської спільноти. Після висунення звинувачень Джорджеску відпустили – він перебуватиме під судовим наглядом, не зможе виїздити з країни та робити публікації в соцмережах.

Фігурантами справі Джорджеску є понад два десятки людей, більшість вже було затримано.

У листопаді 2024 року у Румунії пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Лідерство Джорджеску було несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Згодом румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі на суму майже 400 тис. доларів у період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів у TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів.