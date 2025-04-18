Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії

Член правління Товариства українців у Фінляндії: російські іммігрантські організації активно працюють з українцями

Численні російські організації у Фінляндії намагаються залучити до себе українців, і поширювати свій вплив них. Про це попереджує член правління Товариства українців у Фінляндії Арсеній Свинаренко у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Є реальна загроза для української діаспори з боку організацій росіян, які активно працюють з українцями і русифікують їх», – заявив Свинаренко.

За його словами, у Фінляндії було багато випадків, коли регіональна і муніципальна влада, організації з працевлаштування не розуміли, що українцям важливо надавати послуги українською. Також міграційна служба надавала біженцям перекладачів російського походження.

«До нас був шквал звернень і в дослідженнях ми бачили багато негативних відгуків від українців стосовно того, що часто перекладачі російського походження дуже погано перекладали або принизливо ставилися до українців. Такі ситуації траплялися часто через те, що українці в своїх документах вказували, що володіють російською мовою. Влада має завдання надавати послуги біженцям мовою, яку вони розуміють, тому це була російська», – пояснив експерт.

Свинаренко наголошує: Товариство українців у Фінляндії засудило таку практику. Вони мали комунікацію з міністром соціальної політики і охорони здоров'я, з іншими міністерствами, які відповідають за надання грантів громадським організаціям та вимагали, щоб організації, які в минулому працювали з росіянами або сьогодні не засуджують війну, не могли отримувати ці гроші.



«Частково наша робота з владою тут в Фінляндії була успішною, і дійсно ми побачили, що з 2023 року фінансування організацій росіян на роботу з українцями зменшилося. На державному рівні це не вдалося зробити, але є випадки, коли муніципалітети ставили умови публічно засудити російську агресію організаціям, які хочуть працювати з українцями», – зауважив фахівець.

Крім того, Товариство провело інформаційну кампанію, щоб українці в своїх документах зазначали, що вони україномовні і це теж, за словами чоловіка, частково спрацювало.

Свинаренко додав, що це важливо і для того, щоб муніципалітети під час планування шкільного навчання бачили, що у них є багато україномовних дітей, а ці діти мають право отримувати уроки української. Це мотивувало б муніципалітети наймати вчителів-українців.

До слова, голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик заявила, що українські школярі іноді вчаться у Європі російською.

«У деяких школах є проблеми, бо не кожен засновник і директор розуміє мету і завдання діаспорної школи. А це збереження якраз української ідентичності. Ми стикалися з випадками, коли в цих школах велося викладання російською мовою. І під час розмови керівники шкіл говорили, що треба бути толерантними, бо вчителі приїхали зі сходу України, вони не вивчили українську мову і поки що не можуть нею викладати. І мені стає дуже сумно, що ці вчителі працюють з українськими дітьми, яких українські батьки привели в українську школу, щоб вони вивчали українську мову, культуру і історію», – розповіла вона.

Любчик наголосила, що українські діти дуже часто обирають російську мову у школах країн перебування, щоби підвищити свої результати із зовнішнього незалежного оцінювання.

Також у Польщі, де проживає значна кількість українських дітей, досі немає українського компоненту у шкільній освіті. За словами голови організації «Євромайдан-Варшава» та фонду Stand with Ukraine Наталії Панченко, це створює загрозу втрати національної ідентичності серед молодого покоління.