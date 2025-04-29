Трамп розповів, чи хоче він стати президентом втретє

Трамп вкотре розповів, чи хоче ще один термін при владі

Президент США Дональд Трамп сказав, що не хоче порушувати Конституцію, яка забороняє обиратися на президентську посаду понад два рази. Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, пише «Главком».

Трамп сказав, що не звертався до Міністерства юстиції США з проханням розслідувати законність його балотування у президенти на третій термін 2028 року. «Це було б великим порушенням, чи не так?» – риторично спитав він.

Президент США двічі зазначив, що його прихильники регулярно закликають його балотуватися на третій термін. «Я не маю наміру цього робити. І я думаю, що це було б дуже важко», – при цьому підсумував Трамп.

22-а поправка до конституції США свідчить, що жодна особа не може бути обрана на пост президента більше двох разів.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що він керує не Сполученими Штатами, а й усім світом.

До слова, до Конгресу внесено пропозицію про імпічмент Трампа.До Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США.