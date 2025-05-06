Польща фіксує спроби Росії втрутитися у президентські вибори

Рівень російської активності щодо кібератак у Польщі зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком

Польща зіткнулася з безпрецедентною спробою РФ втрутитися у президентські вибори країни. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Польща заявляє, що її роль як центру допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських диверсій, кібератак та зусиль з дезінформації. Водночас Варшава перебуває у стані підвищеної готовності до втручання.

«Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми зіткнулися з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з російського боку. Це робиться... (шляхом) поширення дезінформації у поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру з метою паралізувати нормальне функціонування держави», – сказав Кшиштоф Гавковський.

За словами політика, атаки були спрямовані на водопровідні та каналізаційні підприємства, теплоелектроцентралі та органи державного управління. Він додав, що рівень російської активності щодо кібератак у Польщі зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, Польща готується до президентських виборів. Перший тур заплановано на 18 травня. Серед лідерів перегонів – Рафал Тшасковський, кандидат від «Громадянської платформи», та Кароль Навроцький, висуванець «Права і справедливості». Навроцькому наступає на п’яти Славомір Менцен – яскраво виражений антиукраїнський кандидат. Розрив між ними незначний, нещодавно Менцен навіть випереджав у рейтингах Навроцького. При цьому, на жаль, найбільш бажаний для українців кандидат – очільник партії «Польща 2050» Шимон Головня – не має шансів на перемогу.