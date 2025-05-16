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Трамп розповів, коли зустрінеться з Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп розповів, коли зустрінеться з Путіним
Трамп хоче зустрічі із Путіним
фото із відкритих джерел

Трамп хоче зустрітися з Путіним, «як тільки ми зможемо домовитися»

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним «якомога швидше» під час сьогоднішньої ділової зустрічі в Абу-Дабі. Про це пише «Главком» із посиланням на турецьке видання Hurriyet.

«Щойно ми зможемо про це домовитися, я поїду звідси і зустрінуся з ним», – сказав Трамп у відповідь на запитання про те, чи зустрінеться він з російським диктаром.

До слова, президент США Дональд Трамп також заявив, що зрушень у мирних переговорах не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним. 

Раніше Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявляв, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Нагадаємо, час і місце передбачуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним поки що не визначено. Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо підкреслив, що прогрес у вирішенні конфлікту залежить саме від переговорів між двома президентами. Він назвав цю зустріч «єдиною можливістю» для просування вперед у питанні закінчення війни в Україні. «Враховуючи все, що ми знаємо, після кількох місяців роботи над цим нічого не станеться, поки президент Трамп не сяде за стіл переговорів навпроти Володимира Путіна», – сказав Рубіо в інтерв'ю.

Як повідомляв «Главком», у Стамбулі  16 травня стартували переговори Туреччини, США та України.

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Теги: Дональд Трамп президент переговори путін

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